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Чем опасно лечение антибиотиками во время гриппа

температура Фото: pixabay
Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил об опасности самостоятельного приема антибиотиков во время простуды или гриппа, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это может усугубить течение болезни и привести к осложнениям.

Простуда глобально – вирусная инфекция. А вирусы антибиотиками не лечатся, у них совершенно иной принцип взаимодействия с организмом. Если мы начинаем пить антибиотики, то убиваем собственные микроорганизмы, но никак не влияем на вирус, и он продолжает существовать, – объяснил он в беседе с "Вечерней Москвой".

Он отметил, что при подобном приеме данного типа лекарств защитные силы организма перестают работать и начинают расходоваться на борьбу внутри организма. Кроме того, самолечение с помощью антибиотиков может закончиться интоксикацией организма. Как уточнил врач, вместо борьбы с вирусом человек будет страдать от диареи.

При простуде, советует специалист, нужно применять только противовирусные лекарства и препараты, способствующие остановке развития вируса в организме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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