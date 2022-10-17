Чем опасно лечение антибиотиками во время гриппа

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил об опасности самостоятельного приема антибиотиков во время простуды или гриппа, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это может усугубить течение болезни и привести к осложнениям.

Простуда глобально – вирусная инфекция. А вирусы антибиотиками не лечатся, у них совершенно иной принцип взаимодействия с организмом. Если мы начинаем пить антибиотики, то убиваем собственные микроорганизмы, но никак не влияем на вирус, и он продолжает существовать, – объяснил он в беседе с "Вечерней Москвой".

Он отметил, что при подобном приеме данного типа лекарств защитные силы организма перестают работать и начинают расходоваться на борьбу внутри организма. Кроме того, самолечение с помощью антибиотиков может закончиться интоксикацией организма. Как уточнил врач, вместо борьбы с вирусом человек будет страдать от диареи.

При простуде, советует специалист, нужно применять только противовирусные лекарства и препараты, способствующие остановке развития вируса в организме.