Премьер Японии поручил изучить деятельность "Церкви объединения" после гибели Синдзо Абэ

По оценкам адвокатов, в результате деятельности "Церкви объедения" в Японии пострадали по меньшей мере 30 тыс. человек. Сумму ущерба оценивают в 124 млрд иен, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил министру образования, культуры, спорта, науки и технологий Кэйко Нагаоке изучить вопрос о начале расследования в отношении религиозной организации "Церковь объединения", деятельность которой вызывает острую критику японской общественности, сообщает ТАСС.

В зависимости от результатов проверки организации власти Японии имеют право подать в суд прошение о роспуске "Церкви объединения", предоставив доказательства проводимых ею махинаций или действий антисоциальной направленности. Это лишит ее налоговых льгот и особого статуса, однако по факту полностью ее деятельность запрещена не будет.

Правительство Кисиды раньше с осторожностью относилось к идее проведения такого расследования, однако на фоне падения рейтингов мнение по этому вопросу изменилось. Проводимые японскими СМИ соцопросы показывают тенденцию к падению уровня поддержки кабинета министров до крайне низких показателей менее 30%.

В Японии ни разу не было применено право на расследование, которое предусматривает закон о деятельности религиозных организаций. Обычно японские власти уклонялись от подобных шагов, ссылаясь на необходимость соблюдения конституционного принципа свободы религиозной деятельности. В результате в Японии не была официально запрещена даже секта "Аум синрикё" боевики которой в 1995 году устроили газовую атаку в токийском метро, унесшую жизни 13 человек.

Деятельность "Церкви объединения" активно обсуждается в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Его застрелил в начале июля во время предвыборного митинга убийца-одиночка, который считал, что политик связан с "Церковью объединения", выманившей практически все сбережения у его матери.

Контакты с этой организацией, согласно проведенному расследованию, имела почти половина депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии. В их число входят и члены кабинета. Согласно опросам, более 80% жителей страны требуют положить конец таким связям.