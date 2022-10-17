Пожарные не допустили распространение огня на жилой сектор в Семее
Фото: МЧС РК
На месте пожара на дежурстве находится техника и личный состав с целью окарауливания периметра и недопущения повторного загорания, сообщает Zakon.kz.
16 октября около 18:00 в городе Семей по улице Пржевальского на открытой территории произошло загорание камышовой растительности на площади 3 га.
Ближайший жилой сектор находился в 100-150 метрах от горящей растительности.
На место пожара направили силы и средства ДЧС области, местных исполнительных органов.
Фото: МЧС РК
Усилиями более полусотни пожарных удалось предотвратить угрозу распространения огня на частный жилой сектор, пострадавших нет.
В 20:22 пожар ликвидировали.
Тушение осложнялось сильной заболоченностью местности, невозможностью полноценного применения пожарной техники и наличием ветра, что создавало возможность для стихийного распространения огня.
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