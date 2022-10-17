Нефтебаза Qazaq Oil в Аягозе будет модернизирована

В Казахстане продолжается реконструкция сети заправочных станций Qazaq Oil. А теперь в компании приступают к ремонту и имеющихся нефтебаз. Всего их по республике у предприятия 12, три из них расположены на востоке страны.

Сеть заправочных станций Казмунайгаз три года назад перешла по госпрограмме приватизации в частную собственность. И сейчас уже 220 АЗС из 381-й прошли ребрендинг и известны жителям под названием Qazaq Oil. На их модернизацию компания потратила 40 миллиардов тенге, и люди оценили качество услуг сети.

Я здесь постоянно заправляюсь, потому что качество бензина хорошее, машина хорошо едет. Сервис тоже нравится, – поделился своим мнением Бакытжан Комаев.

Как отметили эксперты, нефтебаза в Аягозе обеспечивает топливом сразу три района. Поэтому ее реновация имеет большое значение.

Фото: Qazaq Oil

За один раз на нашу базу заезжают 130 вагонов топлива, что составляет 7 тыс. 800 тонн. Несмотря на это, у нас соблюдаются все меры безопасности. Каждая цистерна, эстакада нашей базы оснащены специальной системой от пожаров. При возникновении искры порошковый огнетушитель автоматический тушит все, поэтому пожар у нас невозможен, – рассказал Серик Касымханов, главный инженер нефтебазы города Аягоза.

Он же добавил, что эта база была введена в эксплуатацию в 1939 году, и сейчас она полностью проходит реконструкцию, начиная со здания сотрудников.

Фото: Qazaq Oil

Здесь же PR-директор Qazaq Oil Асель Алимханова уточнила, что на модернизацию всех нефтебаз компания выделила порядка 10 млрд тенге.

У нас по всему Казахстану 12 нефтебаз, мы начали их обновление в этом году и планируем завершить в течение 5 лет. Модернизация будет поэтапной. Асель Алимханова

Фото: Qazaq Oil

Ребрендинг – это не только смена вывески на автозаправочных станциях, это реконструкция всего того, что мы видим на заправках.

Обновление нефтебаз нужно для наших клиентов, чтобы в первую очередь они получали всегда то самое идеальное качество топлива. Мы на нефтебазе меняем все, начиная от асфальта – бетонного покрытия, завершая самими цистернами, эстакадами и трубами под землей, – добавила Алимханова.

Отметим, что на сегодняшний день бренд Qazaq Oil обрел широкую известность и репутацию в стране. На это повлияла стратегия развития автозаправочного бизнеса. Здесь изменилось все, даже атмосфера заправки сейчас другая.

Фото: Qazaq Oil

Теперь АЗС сочетают в себе уютные кафе, зоны бесплатного беспроводного интернета и хорошо укомплектованные магазины. Нынче заправки стали привлекательным местом для автовладельцев и не только.