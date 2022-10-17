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Казахстанцам выплатили пенсии на более чем 2,2 трлн тенге с начала 2022 года

министерство труда, выплаты Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстанцы получили пенсии на сумму более чем 2,2 трлн тенге за 9 месяцев этого года. В сентябре из бюджета на пенсии направили 244,8 млрд тенге. Из этих денег на выплату базовой пенсии – 74,5 млрд тенге, а также солидарной пенсии – 170,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Минтруда, средний размер пенсий составил 109 171 тенге по состоянию на 1 октября 2022 года. При этом численность пенсионеров составила 2 млн 261 тыс. человек.

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, учитывая стаж участия в пенсионной системе.

В стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума. Далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.

К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

При регулярных пенсионных взносах становится больше размер базовой пенсионной выплаты.

30 сентября ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам. Казахстанцам, достигшим пенсионного возраста и получающим пенсию из госбюджета, напомнили о необходимости обращения за пенсионными выплатами из ЕНПФ.

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