На ярмарке в Кызылорде продано около 2000 тонн сельхозпродукции

Аграрии Кызылординской области получили хороший урожай. Всего в этом году земледельцами посеяно 188 500 гектаров сельскохозяйственных культур. Регион в очередной раз собрал рекордный урожай риса – свыше полмиллиона тонн, средняя урожайность составила 56,7 центнера с гектара.

В рамках празднования окончания уборочной кампании в областном центре организована сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию по ценам на 15-20% ниже рыночных представили фермеры из всех районов области и города Кызылорды. На ярмарку было доставлено около 2000 тонн высококачественной продукции в 538 грузовых автомобилях.

Стоит отметить, что ярмарку посетили сотни жителей и гостей города. Среди них был и аким области. Нурлыбек Налибаев изучил цены на продукты питания и пообщался с населением.

Огромным спросом среди покупателей пользовались аральская рыба, жалагашский рис, сырдарьинские дыни и жанакорганские арбузы. Много желающих собралось у прилавков с казалинскими конфетами, кармакшинскими шубатом и кумысом, шиелийским картофелем и луком, кызылординской мясной продукцией.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

Торговые ряды были развернуты в нескольких местах. Так, на площади "Тағзым" представили 300 тонн продукции пригородных сельчан. Кармакшинские фермеры привезли около 240 тонн продуктов; их прилавки находились по улице Журба.

Ярмарка, организованная Жалагашским районом, прошла в поселке Титова на пересечении улиц Амре Кашаубаева и Жетиколь. Горожане могли запастись картофелем, луком, тыквой и другими овощами. Жалагашские фермеры завезли 250 тонн сельскохозяйственной продукции.

Сырдарьинские аграрии, которые привезли продукцию на 87 грузовых автомобилях, расположились по улице Жанкожа батыра. Всего ими было привезено 60 тонн кортофеля, 45 тонн моркови, 40 тонн лука, 90 тонн дынь и арбузов, 25 тонн тыквы и 30 голов мелкого рогатого скота.

По ул. С. Торайгырова крестьянами из Аральского района на 60 грузовых автомобилях было распродано около 170 тонн селькохозяйственной продукции. Фермеры реализовали замороженные рыбные продукты, поваренную соль, мясо, курт, сыр, 500 литров шубата, 60 голов овец.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

Казалинские товаропроизводители удивили не только обилием товаров (ими завезено 150 тонн продукции), но и концертными номерами, подарив гостям ярмарки прекрасное настроение.

По проспекту Астана свою продукцию в 300 тонн представили жанакорганские аграрии. Шиелийцы, в свою очередь, выставили 260 тонн сельхозпродуктов в центре поселка Тасбугет.

Отметим, ранее по поручению акима области крупные хозяйства подготовили по 10-15 гектаров дополнительных земельных участков для сельчан, желающих выращивать социально значимые культуры. Так, 6802 семьи получили сельскохозяйственные участки площадью 1833 гектара, с которых собрали немалый урожай и получили значительную прибыль.

В завершение ярмарки глава региона Нурлыбек Налибаев поручил акимам городов, районов и руководителю Управления сельского хозяйства до конца года еженедельно проводить регулярные сельскохозяйственные ярмарки, которые позволят снизить цены на продукты питания.

Напомним, в сентябре на ярмарку сельхозпродукции в столице из Кызылординской области было доставлено свыше 500 тонн продукции. В первый же день аграрии реализовали весь рис и рыбу.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

Также в честь праздника в областном центре состоялись конные скачки. Победитель в главном состязании – аламан байге – получил сертификат на 4 млн тенге.