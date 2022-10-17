Разработаны поправки по выплате пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в Правила назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается выплата ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет.

В настоящее время пособие по уходу за ребенком выплачивают детям, достигшим годовалого возраста.

Пособие по уходу назначается со дня рождения по достижении ребенком возраста полутора лет, а в случаях усыновления ребенка и назначения опеки над ребенком, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до полутора лет – со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка или со дня принятия решения об установлении опеки (попечительства), – говорится в документе.

При назначении пособия по уходу в составе семьи учитываются рожденные живыми, усыновленные, а также взятые под опеку дети, сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя.

При этом в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах.

В случае обращения за назначением пособия по уходу после смерти ребенка, не достигшего возраста полутора лет, пособие по уходу назначается по месяц смерти включительно.

Пособие по уходу кандасам назначается со дня рождения ребенка, но не ранее даты установления статуса кандаса.

Как отмечают в Минтруда, такая поправка вносится в рамках реализации отдельных поручений главы государства. Касым-Жомарт Токаев заявил об увеличении периода выплат пособия по уходу за ребенком во время своего Послания народу Казахстана 1 сентября 2022 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 октября.

По статданным, ежемесячное пособие по уходу составляет:

за первым ребенком – 5,76 МРП (17 643 тенге в 2022 году);

за вторым – 6,81 МРП (20 859 тенге);

за третьим – 7,85 МРП (24 044 тенге);

за четвертым и последующими – 8,9 МРП (27 261 тенге).

По информации Минтруда, выплата пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет начнется с 1 января 2023 года.