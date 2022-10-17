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В Кыргызстане нашли каменную статую высотой почти 3 метра

курган Фото: pixabay
Необычную находку обнаружили в селе Ак-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области во время пахотных работ. Историческая каменная статуя – балбал – высотой почти 3 метра поразила всех, сообщает Zakon.kz.

15 октября этого года 60-летний Эркин Туребаев хотел посадить картофель. Он работал плугом и сломал его об камень. Туребаев решил выкопать камень и обнаружил, что в земле находится большой балбал, пишет Turmush.

Эту землю мы вспахиваем многие годы. На мой взгляд, это большая историческая находка для села. Считаю это предвестником хорошего.Житель села Эркин Туребаев

Историк из села Ак-Булун Жанболат Абдыкеримов рассказал, что в этой местности расположены курганы, которые относятся к III веку до нашей эры. К слову, такие курганы есть и в Фергане, и в Алматы.

Найденный балбал похож на женщину. В руках каменного человека – кинжал. Во время раскопок трактористы немного повредили лицо. Высота балбала составляет 2 метра 70 сантиметров.

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