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Более 327 млрд тенге получили казахстанцы в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

на 327 млрд тенге выплачено пособий казахстанцам по инвалидности и потере кормильца Фото: Zakon.kz
По данным Министерства труда и социальной защиты, за 9 месяцев текущего года казахстанцам выплачено более 327 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

Так, в сентябре 2022 года из республиканского бюджета выплачено на государственные социальные пособия по инвалидности 28,8 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 7,2 млрд тенге.

По данным ведомства, на 1 октября 2022 года пособия по инвалидности получают 534,6 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 156 тыс. человек.

При этом средний размер пособий по инвалидности составил 53 802 тенге, по случаю потери кормильца – 46 328 тенге.

Как отметили в Минтруда, размеры социальных пособий зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума.

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