Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Алматинцы жалуются на работу 9 клубов и баров в жилом доме

Алматинские полицейские свыше 300 раз выезжали к одному дому Фото: polisia.kz
В Алматы полицейские свыше 300 раз выезжали к дому, где расположено девять увеселительных заведений, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о клубах и барах, расположенных недалеко от пересечения улиц Тулебаева и Кабанбай батыра. От жителей близлежащих домов поступают многочисленные жалобы.

Как рассказал начальник ДП Арыстангани Заппаров, в результате принятых мер за различные правонарушения 901 человек из числа администрации и посетителей этих заведений привлечен к ответственности.

Он отметил: 134 раза – за нарушение тишины, 70 – за мелкое хулиганство, 324 – за распитие алкогольных напитков, 132 – за курение в неустановленном месте, 156 раз – за нарушение правил благоустройства города, 42 – за загрязнение мест общего пользования и др.

Также, по его словам, руководителям этих заведений направлены представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовных и административных правонарушений.

Всякий раз, как фиксируется факт нарушения тишины после 23:00, патрульные принудительно отключают музыкальные колонки. Начальник ДП Алматы Арыстангани Заппаров

C начала 2022 года на территории этих увеселительных заведений зарегистрировано 7 преступлений: 4 кражи, 1 грабеж, 1 хулиганство, 1 факт нанесения телесных повреждений.

В редакцию Zakon.kz 5 сентября прислали видео, на котором водители мопедов собираются ночью на углу проспекта Абылай хана и улицы Жибек жолы в Алматы и нарушают тишину. На просьбы жильцов никак не реагируют. Как сообщили в полиции, по данному факту начаты проверочные мероприятия.

Читайте также

Власти Алматы рассказали, когда дадут воду жителям ЖК, перекрывшим республиканскую трассу

В Шымкенте на стройке погиб рабочий

В полиции прокомментировали драку фанатов "Тобола" и "Актобе"

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь, осень
Ливень, шквал и туман прогнозируют в ряде регионов Казахстана
сокращен перечень заочных специальностей среднего специального образования
В Казахстане сократили перечень специальностей, которые можно получить заочно
курсы валют
Курсы валют на 17 октября в обменниках Казахстана
Алматы
В Алматы начали подключать отопление
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления