Алматинцы жалуются на работу 9 клубов и баров в жилом доме

В Алматы полицейские свыше 300 раз выезжали к дому, где расположено девять увеселительных заведений, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о клубах и барах, расположенных недалеко от пересечения улиц Тулебаева и Кабанбай батыра. От жителей близлежащих домов поступают многочисленные жалобы.

Как рассказал начальник ДП Арыстангани Заппаров, в результате принятых мер за различные правонарушения 901 человек из числа администрации и посетителей этих заведений привлечен к ответственности.

Он отметил: 134 раза – за нарушение тишины, 70 – за мелкое хулиганство, 324 – за распитие алкогольных напитков, 132 – за курение в неустановленном месте, 156 раз – за нарушение правил благоустройства города, 42 – за загрязнение мест общего пользования и др.

Также, по его словам, руководителям этих заведений направлены представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовных и административных правонарушений.

Всякий раз, как фиксируется факт нарушения тишины после 23:00, патрульные принудительно отключают музыкальные колонки. Начальник ДП Алматы Арыстангани Заппаров

C начала 2022 года на территории этих увеселительных заведений зарегистрировано 7 преступлений: 4 кражи, 1 грабеж, 1 хулиганство, 1 факт нанесения телесных повреждений.

В редакцию Zakon.kz 5 сентября прислали видео, на котором водители мопедов собираются ночью на углу проспекта Абылай хана и улицы Жибек жолы в Алматы и нарушают тишину. На просьбы жильцов никак не реагируют. Как сообщили в полиции, по данному факту начаты проверочные мероприятия.