По степени опасности суставные заболевания приравниваются к онкологическим – профессор

Известный врач, д.м.н. Галымжан Тогизбаев инициировал идею создания в Алматы международного центра ревматических заболеваний, отвечающего мировым стандартам, что позволит городу стать местом медицинского туризма казахстанцев и пациентов стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Галымжан Тогизбаев – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения РК, президент Казахской коллегии ревматологии и Евразийской лиги ревматологов, член исполнительного комитета Азиатско-Тихоокеанской лиги ассоциаций ревматологов APLAR. Доктор стоял у истоков создания ревматологической службы Казахстана. В беседе с журналистом Zakon.kz он рассказал, что такое ревматологические заболевания, чем они опасны, как их надо лечить и проводить профилактику, почему эти болезни молодеют, и дал практические советы и рекомендации.

– Галымжан Асылбекович, что такое ревматология?

– Ревматология – одна из специализаций медицины, которая занимается диагностикой и лечением ревматических болезней: суставов, околосуставных мягких тканей и соединительной ткани. То есть это терапевтическая специальность, которая диагностирует и лечит весь наш организм.

Ревматология объединяет вокруг себя многие медицинские специальности, потому что такие ревматологические заболевания, как, например, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системный склероз, васкулиты, поражают не только суставы, но и нервную, сердечно-сосудистую, почечную системы, кожу, серозную оболочку – плевриты, перикардиты, желудочно-кишечный тракт и так далее. Как мы называем, не суставные проявления.

– Третий год уже человечество страдает от коронавирусной инфекции. Отражается ли КВИ на здоровье пациентов, имеющих какие-либо ревматические болезни?

–Конечно. Нам же широко известны проблемы ковида, многих людей мы потеряли в период пандемии, в том числе врачей и медсестер. И сейчас еще чувствуются постковидные отголоски. У пациентов, имеющих аутоиммунные заболевания и перенесших коронавирусную инфекцию, наблюдаются различные осложнения: ухудшается память, кровь сгущается, что может привести к тромбоэмболии – закупорке кровеносного сосуда тромбом. То есть поражается соединительная ткань в организме, и это цепляет несколько органов. Таким образом, ковид перерастает в другие аутоиммунные заболевания, в том числе ревматические.

Мы сейчас видим пациентов, перенесших ковид, которые приобретают болезни ревматоидного артрита, системной красной волчанки, болезни Шегрена, склероза и так далее. Это очень опасные болезни, они приравниваются к онкологическим заболеваниям. И если их своевременно не диагностировать и не лечить, то очень скоро мы можем потерять больных пациентов. Здесь кроется высокий риск, это очень серьезная проблема.

Почему говорят, что системная красная волчанка – социальное заболевание? Вот из-за этого. Особенно возникают проблемы у молодых мам, у которых первые роды, у девушек, переболевших, например, ангиной или перенесших сильный стресс. У них могут возникнуть такие заболевания.

Сегодня в научном медицинском мире есть возможность своевременно выявить эти болезни и быстро вылечить. А раньше говорили: если человек заболел системной красной волчанкой, то выживаемость у него составляет всего лишь пять лет.

– Что такое системная красная волчанка?

– Это очень серьезная болезнь, которая может вызвать ряд других заболеваний – сильные головные боли, инсульт, поражение почек, полости рта (язвы, стоматиты), рубцовую алопецию, выпадение волос, сердечно-сосудистые изменения, воспаление суставов и так далее. Видите, какой большой спектр? И мы, врачи, должны все это смотреть, отслеживать и принимать эффективные профилактические и лечебные меры.

Население должно знать, насколько это тяжелое заболевание, поэтому мы каждый год проводим конгресс ревматологов с участием известных коллег из ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году тоже провели в конце сентября. Одной из главных задач нашей ревматологической службы является то, чтобы идти в ногу с современной мировой медициной, обмениваться научным и клиническим опытом, обучать новым прогрессивным видам лечения молодых коллег, и не только казахстанских, но и Средней Азии, и формировать новые совместные проекты. На нынешнем конгрессе нас в онлайн-режиме слушало более двух тысяч врачей, а видеозаписи смотрят еще больше – десятки тысяч по всему миру.

Подготовка молодых врачей и научных сотрудников позволяет повысить качество оказания высокоспециализированной ревматологической помощи и проведения анализа основных иммунных и генетических показателей для диагностики с высочайшей точностью и подтверждения клинических диагнозов на базе современных оснащенных лабораторий. Так, у нас появляются новые диагностические методики (генетические, иммунологические, инструментальные), внедряются в клиническую практику инновационные лекарства. Наши врачи всегда находятся в активном научном поиске новых методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний.

– Но люди почему-то больше внимания обращают на сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, диабет, давление и так далее. А суставные не очень серьезно воспринимают...

– Позвольте не согласиться с вами. Сколько сейчас людей мы видим вокруг себя – на улице, в своем подъезде, в гостях, которые держатся за поясницу, тяжело встают, ноги колесом, хромают, в руках костыль…

В Казахстане ревматология – молодая специальность, она отпочковалась от кардиологии в 2011 году. На тот момент по всей нашей стране был всего лишь 71 ревматолог. В том же году мы создали ревматологическую службу, и с того времени у нас стало расти количество ревматологов, на данный момент их насчитывается порядка 200. Но и этого уже недостаточно, так как количество пациентов, страдающих ревматологическими заболеваниями, растет с каждым годом. В настоящее время, к примеру, в ревматологии насчитываются десятки заболеваний.

– Какие из них самые распространенные?

– Как показывает врачебная практика, наиболее распространенными являются такие суставные заболевания, как остеоартроз, остеоартрит. Это когда в организме из-за нарушений обменных процессов не вырабатывается гиалоурановая кислота и за счет механической нагрузки начинает тереть сустав. Появляются боли в руках, ногах, коленях, бедрах, пояснице. Остеоартритом страдает до семи процентов населения. Это очень много.

Человеческий организм полностью взаимосвязанный. Мы не можем поделить его на сердце, суставы и так далее. Если у человека есть проблемы с щитовидной железой, то будут проблемы и в суставах, потому что нарушен гормональный фон в щитовидной железе. Если у человека в связи с желчнокаменной болезнью удалили желчный пузырь, то в 50-60 лет появляются проблемы в суставах, потому что нарушен обменный процесс.

Возьмем остеопороз. Он есть и у женщин, и у мужчин. Чтобы выявить причину болезни, мы должны смотреть костный скелет – основу нашего организма. Костный скелет носит нас, и он должен быть прочным. А он становится непрочный, выглядит, как губка, и человек постепенно в росте уменьшается. Если вы заметили, что в росте уменьшились на более чем 2 см, бегите к ревматологу. Он назначит вам необходимые лекарства, и все восстановится. Это называется профилактическая медицина.

Хочется особо отметить, что мы внедрили у себя новую молекулярную диагностику инфекций. Этот опыт впервые я увидел в Южной Корее и решил позаимствовать. Привезли оборудование, установили. Автоматизированная технология способна определять 25 видов инфекций, представляете? Особенно во время пандемии данная диагностика показала свою эффективность.

К сожалению, у нас в Казахстане люди не очень следят за своим здоровьем, идут в поликлинику только тогда, когда приспичит, в профилактических целях мало кто обращается к врачам. В особенности это характерно регионам, селам и аулам.

А в Корее совсем по-другому, у них повышенное чувство ответственности за свое здоровье, этому, собственно, способствует и уровень медицины. Там каждый месяц проводятся широкомасштабные популярные социально-медицинские акции по проверке у себя каких-то болезней. К примеру, в этом месяце можно сдать анализы и провериться на вирус папилломы, у женщин это как предвестник рака. В следующем месяце можно сдать другие анализы. И это делается совершенно бесплатно, причем не в медучреждениях, а в больших торгово-развлекательных центрах. И люди туда идут, как в магазин, в супермаркет, с желанием, с настроением, а не как в больницу.

Мы тоже хотим внедрить в своей ревматологической службе такую культуру, такой подход, тогда население с удовольствием будет ходить на обследование. Если у нас диагностика и лечение будут на высоком уровне, то и нация будет здоровой.

На нашем конгрессе выступали и по болезни подагра. Подагра – это нарушение пуринового обмена в организме. Пуриновый обмен – это ураты, соль, кристаллы. Они забивают суставы и мягкие ткани и не дают почкам нормально работать. И вот одна из наших коллег рассказала, что из-за этой проблемы пациенту пришлось трансплантировать почки, так как возникла почечная недостаточность.

Из-за подагры могут возникнуть и сердечно-сосудистые осложнения, тромбозы, тромбоэмболия, инфаркты, а диагноз будет выставляться как сердечно-сосудистые осложнения и так далее. Это еще раз говорит о том, что наш организм полностью взаимосвязан.

Подагрой страдают до 20 процентов мужчин, но многие из них даже не знают об этом. Если на локтях, на кистях заметите опухание, припухание, соли, то немедленно идите к врачу и сдайте необходимые анализы. При ранней диагностике заболевание легче лечить и не допускать осложнений. А у нас как?

Если человек заболел, сразу бежит ложиться в больницу. В развитых продвинутых странах этой культуры уже нет, люди стараются вовремя проверяться и ходят больше в поликлинику, а не в больницу.

Взять ревматоидный артрит. К этой болезни может привести любая инфекция – перенесенная ангина, перенесенный COVID, перенесенные ЖКТ-инфекции а также стресс, наследственный фактор или плохая экология. Ревматоидный артрит поражает многие органы, им страдает до 1% населения.

– Галымжан Асылбекович, какова у нас потребность в стационарном лечении для ревматологических больных?

– Потребность очень высокая, поэтому мы сейчас хотим создать в Алматы международный центр ревматических заболеваний, отвечающий мировым стандартам, совместно со стратегическими партнерами – Италией и Азиатско-Тихоокеанской лигой ассоциаций ревматологов APLAR, включающей в себя 28 стран мира. С Министерством здравоохранения этот вопрос мы уже обсудили, министр Ажар Гиният полностью поддерживает нашу идею. Если создадим такой центр, Алматы станет местом медицинского туризма для больных с ревматологическими заболеваниями не только из Казахстана, но и стран Центральной Азии.

– Такие заболевания, как остеоартрит, остеопороз, излечимы?

– Мы можем их остановить. Там лечение в основном немедикаментозное. Это не так, что врачи обязательно лечат лекарствами, такого понимания не должно быть. Мы смотрим весь организм в комплексе, нет ли гормональных нарушений и нарушений других обменных процессов. Например, жировой обмен. Что это такое? Это липиды, которые закупоривают сосуды. И если у человека анализы показывают нарушение жирового обмена, ты говоришь ему: вам нужно снизить вес, поменять характер питания, больше двигаться, но двигаться так, чтобы не нагружать коленный сустав. И здесь очень хорошо помогает велотренажер. А женщинам желательно ходить на небольших каблуках – 5 см, тогда биомеханическая нагрузка не будет падать на коленный сустав. То есть обувь должна быть не на сплошной подошве.

Если у женщины таз сдвинулся, или позвоночник скривился, то все это надо выравнивать, чтобы не загружать другие суставы. И здесь нужны реабилитация, комплексное лечение, поэтому в лечении этой болезни должен быть задействован не только ревматолог, но и реабилитолог, физиотерапевт, массажист, невролог.

То же самое можно сказать об аутоиммунном заболевании, поэтому, когда мы говорим о необходимости создания в Алматы международного центра ревматических заболеваний, мы говорим не только о ревматологах, но и гастроэнтерологах, кардиологах, нефрологах, пульмонологах, ортопедах, реабилитологах, диагностах и так далее. Пациента должны смотреть специалисты разных направлений, с разных сторон и выбирать оптимальный вариант лечения. Это называется персонифицированная терапия, комплексный подход. Поэтому мы и проводим конгресс ревматологов, обучаем коллег и делимся знаниями.

– Некоторые говорят, что не страшно, когда, например, болит коленный сустав, можно сделать эндопротезирование, всего и делов-то. Как вы на это смотрите?

– Что касается коленного сустава, то существует четыре стадии этой болезни. Первые две стадии и третью частично нужно лечить консервативно. А после третьей и четвертой стадий коленный сустав нужно менять, там лечение бесполезно. Поэтому первые стадии нужно контролировать и не допустить до последней.

Если ты пришел к врачу и показался, не надо на этом останавливаться, как делают многие, а надо через какое-то время снова прийти и провериться. И в зависимости от того, как вы себя чувствуете, врачи будут менять подходы к лечению. Только тогда можно увидеть результаты хорошего эффективного лечения.

– Насколько сегодня помолодели суставные заболевания?

– Значительно помолодели, ведь помимо нарушений обменных процессов, ревматологическим заболеваниям предшествуют травмы физические и эмоциональные. Некоторые удивляются, говорят, а причем тут эмоциональные травмы? А при том. Если у человека есть гармония души и тела, то и болезней будет меньше, это же ясно как божий день.

– Если человек заподозрил у себя какие-нибудь суставные заболевания, то к какому врачу он должен идти в первую очередь?

– Разумеется, к ревматологу. Но это, как я уже сказал, терапевтическая специальность, и врачи-терапевты тоже могут смотреть больного и диагностировать. Но если имеются какие-то специфические признаки, то, конечно, нужно обращаться к ревматологу и выполнять все его рекомендации. Повторяю, лечение суставных заболеваний должно быть комплексное. Но это не значит, что нужно одновременно пить 15 лекарств. Нет. Поделюсь с вами своими наблюдениями.

Раз в два месяца я езжу в Кызылординскую область и консультирую там больных. И вижу, что людям с ревматоидным артритом назначают гормональный препарат метипред, они принимают его и боли нет. А на самом деле сила костей теряется, в организме появляется надпочечная и другая недостаточность. То есть человек хочет лечить суставы, а возникают другие заболевания. Поэтому я говорю своим коллегам: "Отходите от такого лечения, весь мир сейчас отказывается от гормональных препаратов при ревматоидном артрите".

Допустим, мы сейчас при системной красный волчанке назначаем маленькие дозы, раньше были намного больше. Есть и другие современные технологии лечения, которые стали активно использоваться нами в практической деятельности.

Вообще подходы к лечению, методы и культура лечения в последнее десятилетие заметно меняются, каждый год появляется что-то новое. Это нормально, это говорит о том, что медицина на месте не стоит. Вот я, к примеру, в 2019 году привез из Америки книгу о ревматологии, и за три года она уже устарела, понимаете? Поэтому мы постоянно отслеживаем новые подходы в лечении ревматологических заболеваний.

– Галымжан Асылбекович, давайте подведем итоги нашей беседы. Итак, что нужно делать, чтобы не запустить суставные заболевания?

– Во-первых, необходимо держать организм в физиологически правильном состоянии, контролировать обменные процессы, следить за гормональными изменениями, щитовидной железой и в целом за эндокринной системой.

Во-вторых, нужно давать правильную физическую нагрузку для суставов и сухожилий, чтобы не было перенапряжения мышц, чтобы они всегда были в хорошем нормальном состоянии.

В-третьих, нужно ликвидировать стрессовый фон. Стрессовый фон очень сильно влияет на ревматологические заболевания, поэтому необходимо максимально ограничивать стресс, стараться не допускать его.

В-четвертых, раз в два года нужно делать профилактический осмотр, сдавать все специфические анализы. Этого достаточно.