В Алматы набережную Есентай украсили рисунками ко Дню Республики

Студенты вузов и колледжей украсили набережную Есентая рисунками ко Дню Республики. Участниками фестиваля "Молодежное граффити" стали 50 профессиональных и начинающих художников.

Как отмечено в публикации Vecher.kz, местом воплощения творческих идей молодых живописцев стал участок набережной реки Есентай ниже проспекта Абая в районе Казахского национального театра драмы имени Ауэзова.

Мы решили объединить творческую креативную молодежь вокруг темы предстоящего празднования Дня Республики, чтобы будущие профессиональные живописцы представили свое видение нашей страны и ее крупнейшего города, колыбели независимости – Алматы. Директор Государственного фонда развития молодежной политики Азиз Кажденбек

Фото: Кайрат Конуспаев

По словам Азиза Кажденбека, фонд рассказал об идее фестиваля студентам художественных отделений колледжей, вузов, а также активистам творческих студий. В результате проект встретил поддержку среди студентов, художников-любителей, а также преподавателей изобразительного искусства.

Центральной частью сюжета стало изображение городского пейзажа на фоне гор и логотипа в честь Дня Республики. В остальном же художники проявили свою фантазию, поделились собственным видением заявленной темы.

В преддверии фестиваля ребята высказывали свои идеи. Они предложили нарисовать скачущих коней, олицетворяющих свободу, казахстанцев разных поколений, символизирующих единство и стабильность. Оргкомитет приветствовал такие идеи, ведь свобода и единство – это наши главные ценности, – продолжил директор государственного фонда.

Фото: Кайрат Конуспаев

Одна из инициаторов проекта, художник, архитектор, преподаватель Казахской головной архитектурно-строительной академии Назерке Калтай поддержала идеи коллег и студентов.

Мы решили показать красоту нашего города, его достопримечательности, ведь Алматы – это настоящая жемчужина Казахстана. Новый импульс к развитию город получил с обретением независимости, наряду со старшим поколением его развивает молодежь – все это мы задумали изобразить на рисунке. Композицию объединяет единый узор, который символизирует нашу казахстанскую сплоченность, – отметила архитектор, художник и преподаватель.

По словам активистки проекта, студентки пятого курса КазНАИ имени Т. Жургенова Мариям Козленко, такие проекты позволяют не только проявить творческую фантазию, но и ощутить пульс города и страны.

Очень интересно принимать участие в фестивале, здесь мы можем показать свое видение предстоящего праздника, объясниться в любви нашему городу, который мы должны беречь и развивать, – поделилась Мариям.

Фото: Кайрат Конуспаев

По словам Азиза Кажденбека, фестиваль "Молодежное граффити" состоится во всех районах города.

Мы надеемся, что благодаря творчеству молодежи прогулочные места города повысят свою привлекательность. Глядя на рисунки, гуляющие горожане и гости Алматы смогут ощутить дух нашего прекрасного города – одного из символов современного Казахстана, – заключил директор Фонда развития молодежной политики.