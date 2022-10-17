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Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой ЧА-2022 по тяжелой атлетике

Тяжелая атлетика ЧА Золото Фото: Instagram/wf_rk
В Бахрейне завершился Чемпионат Азии по тяжелой атлетике, по итогам которого казахстанские спортсмены оказались в списке сильнейших на этих состязаниях. Зульфия Чиншанло объявлена самой лучшей спортсменкой азиатского первенства, сообщает Zakon.kz.

Всего на этом турнире казахстанцы завоевали 7 медалей различного достоинства. Золотыми медалистами Азии стали Зульфия Чиншанло, Асылжан Бектай и Айзада Муптильда. Серебряными призерами домой возвращаются Арли Чонтей и Арай Нурлыбекова. Бронзовые награды примерили Аиша Омарова и Артем Антропов.

Тяжелая атлетика 1 место Командный зачет

Фото: Instagram/wf_rk

Данное достижение позволило мужской сборной Казахстана занять первое общекомандное место на азиатском первенстве в Манаме, а девушки довольствовались третьей строчкой.

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