Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой ЧА-2022 по тяжелой атлетике

В Бахрейне завершился Чемпионат Азии по тяжелой атлетике, по итогам которого казахстанские спортсмены оказались в списке сильнейших на этих состязаниях. Зульфия Чиншанло объявлена самой лучшей спортсменкой азиатского первенства, сообщает Zakon.kz.

Всего на этом турнире казахстанцы завоевали 7 медалей различного достоинства. Золотыми медалистами Азии стали Зульфия Чиншанло, Асылжан Бектай и Айзада Муптильда. Серебряными призерами домой возвращаются Арли Чонтей и Арай Нурлыбекова. Бронзовые награды примерили Аиша Омарова и Артем Антропов.

Фото: Instagram/wf_rk

Данное достижение позволило мужской сборной Казахстана занять первое общекомандное место на азиатском первенстве в Манаме, а девушки довольствовались третьей строчкой.

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