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Касым-Жомарт Токаев дал поручения Ерболату Досаеву

Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. По итогам встречи глава государства дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики и модернизации инфраструктуры южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за девять месяцев текущего года.

Аким города доложил об исполнении поручений президента по обеспечению устойчивого роста экономики.

За отчетный период краткосрочный экономический индикатор составил 105%, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 22,1%. По объему частных инвестиций (22,4%) Алматы вышел на 1-е место среди регионов Казахстана. В городе восстановлена деловая активность, численность действующих субъектов малого и среднего бизнеса за отчетный период увеличилась на 37,2%, – говорится в сообщении.

Президенту было доложено о реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспективах до 2030 года, а также о ходе разработки нового Генерального плана города до 2040 года с учетом утвержденных основных приоритетов развития.

Глава государства был проинформирован о работе по развитию инженерной инфраструктуры, мерах по снижению дефицита ученических мест, а также об исполнении его поручения по созданию единой системы видеомониторинга.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комиссии по правам человека при президенте Игоря Рогова и заслушал отчет о работе комиссии. Президент подчеркнул, что защита прав человека – это важнейшая составляющая часть государственной политики, человеческая жизнь, согласно Конституции Казахстана, является высшей ценностью.

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