В Cирии сняли COVID-ограничения на въезд

Сирия отменила ПЦР-тесты и паспорта вакцинации против COVID-19 на границе, рассказали в Министерстве здравоохранения Сирии 17 октября, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что приезжающие в Сирию будут освобождены от предъявления документа о ПЦР-тесте, пишет Sham FM.

Все прибывающие в Сирию через наземные, морские и воздушные границы освобождаются от необходимости делать ПЦР-тесты и предоставлять сертификаты о вакцинации против COVID-19, – говорится в сообщении.

C 1 октября Таиланд снял все ограничения на въезд для туристов. Допандемийные условия действуют без ограничений.

11 октября Япония сняла COVID-ограничения на въезд в страну. Теперь иностранцы снова могут путешествовать по стране в индивидуальном порядке.