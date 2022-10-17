Специалиста отдела акимата Петропавловска отправили под домашний арест

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело в отношении специалиста отдела занятости и социальных программ акимата Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, специалист занималась оформлением грантов по государственной программе "Еңбеқ 2017-2021", предназначенных для реализации бизнес-идей.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование. Судом Петропавловска в отношении подозреваемой применена мера пресечения "домашний арест" сроком до двух месяцев, – говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что выделенные денежные средства участниками программы не получены и использованы лицами, причастными к совершению преступления, в личных целях.

Иная информация, как отметили в АФМ, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.