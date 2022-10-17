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Специалиста отдела акимата Петропавловска отправили под домашний арест

Специалиста отдела акимата Петропавловска отправили под домашний арест Фото: freepik
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело в отношении специалиста отдела занятости и социальных программ акимата Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, специалист занималась оформлением грантов по государственной программе "Еңбеқ 2017-2021", предназначенных для реализации бизнес-идей.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование. Судом Петропавловска в отношении подозреваемой применена мера пресечения "домашний арест" сроком до двух месяцев, – говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что выделенные денежные средства участниками программы не получены и использованы лицами, причастными к совершению преступления, в личных целях.

Иная информация, как отметили в АФМ, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области руководитель отдела областного управления сельского хозяйства и главный специалист судом признаны виновными в растрате и хищении средств инвестсубсидий в особо крупном размере. Их приговорили к ограничению свободы сроком на два года.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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