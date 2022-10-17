Врачи Алматы рассказали, как иностранцам прикрепиться к поликлиникам

На площадке Региональной службы коммуникаций детально рассказали о механизме прикрепления иностранцев и трудовых мигрантов из ЕАЭС к местным медучреждениям. Специалисты отметили, что весь процесс можно осуществить, не выходя из дома, сообщает Zakon.kz.

Директор алматинского городского филиала республиканского центра электронного здравоохранения Гульнара Искакова заявила, что для мигрантов в Казахстане изменились правила прикрепления к организациям здравоохранения. Произошло это еще 15 августа прошлого года. Теперь у каждого на руках должен быть договор добровольного медицинского страхования.

Если иностранный гражданин постоянно проживает на территории РК или имеет вид на жительство, то он имеет право на получение помощи в рамках ОСМС и ГОБМП, – сообщила Гульнара Искакова.

Также спикер уточнила, что прикрепиться к поликлинике по месту жительства можно онлайн. Достаточно через личный кабинет на портале электронного правительства подать заявку, и в течение суток организация ПМСП проведет обработку запроса.

Отметим, что в Казахстане с 15 октября стартовала ежегодная кампания по свободному прикреплению к медучреждениям первичной медико-санитарной помощи, которую в Алматы сейчас оказывают 73 организации, из них 40 – государственные, остальные – частные. Завершится прикрепительная кампания в середине ноября.

Существует три возможности прикрепления: в рамках кампании прикрепления, свободный выбор и по причине переезда. Мы рекомендуем выбирать ту поликлинику, которая находится по месту вашего постоянного проживания, чтобы при необходимости участковый врач смог оказать вам помощь и наблюдать вас на дому, – подытожила Гульмира Искакова.

На сегодняшний день к поликлиникам Алматы прикрепились уже 22 тыс. иностранцев и 5 тыс. граждан России.

Автор: Аяулым Жаксылык