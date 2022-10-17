Врачи Алматы рассказали, как иностранцам прикрепиться к поликлиникам
Директор алматинского городского филиала республиканского центра электронного здравоохранения Гульнара Искакова заявила, что для мигрантов в Казахстане изменились правила прикрепления к организациям здравоохранения. Произошло это еще 15 августа прошлого года. Теперь у каждого на руках должен быть договор добровольного медицинского страхования.
Если иностранный гражданин постоянно проживает на территории РК или имеет вид на жительство, то он имеет право на получение помощи в рамках ОСМС и ГОБМП, – сообщила Гульнара Искакова.
Также спикер уточнила, что прикрепиться к поликлинике по месту жительства можно онлайн. Достаточно через личный кабинет на портале электронного правительства подать заявку, и в течение суток организация ПМСП проведет обработку запроса.
Отметим, что в Казахстане с 15 октября стартовала ежегодная кампания по свободному прикреплению к медучреждениям первичной медико-санитарной помощи, которую в Алматы сейчас оказывают 73 организации, из них 40 – государственные, остальные – частные. Завершится прикрепительная кампания в середине ноября.
Существует три возможности прикрепления: в рамках кампании прикрепления, свободный выбор и по причине переезда. Мы рекомендуем выбирать ту поликлинику, которая находится по месту вашего постоянного проживания, чтобы при необходимости участковый врач смог оказать вам помощь и наблюдать вас на дому, – подытожила Гульмира Искакова.
На сегодняшний день к поликлиникам Алматы прикрепились уже 22 тыс. иностранцев и 5 тыс. граждан России.
Автор: Аяулым Жаксылык