Курс доллара снизился на торгах 17 октября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,92 тенге, снизившись на 3,78 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 7,54 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 65,56 тенге (-0,92).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 463,92 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-479 тенге, евро – по 460-465,5 тенге, российские рубли – по 7,1-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 17 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent увеличились на 0,8% и составила 92,36 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI поднялись на 0,71% до 85,25 доллара за баррель.