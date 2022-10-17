Лионель Месси не попал в список номинантов "Золотого мяча-2022"

17-го октября в Париже пройдет официальная церемония вручения "Золотого мяча". В списке 30-ти кандидатов на получение трофея лучшего футболиста мира впервые за долгие годы не фигурирует аргентинец Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

И что самое интересное, форвард "ПСЖ" Месси является действующим обладателем "Золотого мяча". Он же больше всех получал эту награду – 7 раз. Кроме того, Лионель – единственный игрок, кто получал "Золотой мяч ФИФА" в течение четырех лет подряд – с 2009 по 2012 год.

Фото: Instagram/leomessi

Основная церемония награждения, где объявят первую десятку претендентов и обладателя "Золотого мяча", начнется 18 октября (в 00:30 по времени Астаны).

На "Золотой мяч-2022" претендуют 30 футболистов. Француз Карим Бензема – главный фаворит на получение приза, на это указывают сами игроки и эксперты. УЕФА летом признал футболиста "Реала" лучшим игроком прошлого сезона. Основными конкурентами Бенземы являются Мохамед Салах, Садио Мане, Винисиус и лучший игрок финала ЛЧ-2022 Тибуа Куртуа.

Фото: Instagram/realmadrid

Также будет определен обладатель женского "Золотого мяча". Помимо этого вручат приз имени Льва Яшина лучшему вратарю, приз имени Герда Мюллера лучшему нападающему, приз Kopa Trophy лучшему молодому игроку.

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