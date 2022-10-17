Стали известны подробности пожара в Карагандинской области, где заживо сгорел охотник

Трагедия разыгралась 16 октября вблизи пос. Коянды в Карагандинской области. В 8 км от домов сельчан начался сильный пожар в степи. 17 октября пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, а также двоих пострадавших, передает корреспондент Zakon.kz.

Жители села Коянды Каркаралинского района увидели дым задолго до того, как огонь начал приближаться к их жилью и ближайшим крестьянским хозяйствам. Сначала сельчане начали сами тушить пожар, но поняли, что не справляются и вызвали подмогу. Огонь быстро распространялся, сухая трава и камыш загорались моментально. Последние несколько недель в округе не было дождей.

По информации ДЧС Карагандинской области, пожар тушили семь сотрудников на двух единицах техники. Им помогали 45 добровольцев. Примерная площадь, на которую распространился огонь, – 150 га.

Утром 17 октября пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. Еще двое пострадали.

Выжившие мужчины рассказали, что приехали поохотиться из Караганды. У автомобиля перегрелся коллектор и из-за этого якобы начался пожар в степи. Огонь с машины перекинулся на сухую траву. Сначала охотники пытались потушить его собственными силами. Один из трех охотников в суматохе, дыму и гари потерялся. Его тело позже нашли спасатели. Им оказался житель Караганды 1991 г. р. Еще один мужчина 1969 г. р. был доставлен в больницу города Каркаралинска с ожогами.

Факт обнаружения трупа 31-летнего мужчины зарегистрирован в полиции и назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Глава одного из крестьянских хозяйств Кояндинского сельского округа Еркебулан Олжабаев рассказал корреспонденту Zakon.kz, что сейчас происходит в поселке. Хотя пока по информации ДЧС Карагандинской области со ссылкой на охотников, пожар возник из-за перегрева техники, местные жители подозревают другую причину. Некоторые из сельчан думают, что охотники могли сами поджечь траву, чтобы выманить из естественных укрытий местную дичь. И потом не справились.

По информации сельчан, сейчас пожар в Кояндинском сельском округе почти потушен. Местами есть еще очаги, но пожарные и добровольцы их заливают. Помимо того, что в степном пожаре погиб человек, по словам Еркебулана Олжабаева, сгорели также заготовки сена и все ближайшие пастбища. На этих пастбищах зимой обычно пасется скот. Сельчане понесли огромные убытки. Пострадала и местная фауна. Выгорели большие участки степи, кояндинцы видели погибших и пострадавших в огне животных. Некоторые из сельчан хотят потребовать возмещения ущерба.

У нас тут 20 га пастбищ. Многое сгорело. Мы должны были кормить скот и всю зиму лошадей пасти. Некоторые сельчане хотят писать заявления на ущерб. Мое крестьянское хозяйство тоже пострадало. Но в суд, с точки зрения морали, я подавать не хочу. У человека сын погиб, понимаете? Я посмотрел на человека, зачем его еще добивать? Возгорание пошло от них, от охотников. Но как точно это было, не знаем. Они не местные, они карагандинцы, приехали охотиться. Но когда есть человеческие жертвы, о чем можно уже говорить? Зачем кого-то винить? – посочувствовал охотникам сельчанин.

Он надеется, что точную причину возгорания установят уполномоченные органы, которые уже приехали в поселок.

По моему личному мнению, человеческая жизнь важнее! Будет жизнь, скосим еще траву на следующий год. А сейчас что уже, – отметил Еркебулан Олжабаев.

Сотрудники ДЧС продолжают работать в Кояндинском сельском округе. Причина возгорания и гибели карагандинца устанавливается.

Тем временем в том же Каркаралинском районе бушует еще один пожар.15 октября в сельском округе Мади произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 750 га. Тушение степного пожара осложнено порывами ветра, сложным рельефом местности и отдаленностью мест заправки водой. В ликвидации задействованы силы добровольных противопожарных формирований (61 человек и 15 единиц техники) и ДЧС (11 человек и четыре единицы техники). К месту дополнительно направлены силы ДЧС из Караганды (31 сотрудник и три единицы техники).

Ранее сообщалось, что 16 октября в Каркаралинском районе Карагандинской области при лесном пожаре заживо сгорел охотник, еще один охотник получил ожоги. В областном ДЧС отметили, что мужчины пытались потушить пламя, но с огнем не справились и потеряли друг друга из вида.

Ева Гоцкая