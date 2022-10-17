Ерлан Акбаров назначен главой Комитета геологии Минэкологии

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Акбаров назначен на должность председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе премьер-министра РК, Ерлан Акбаров родился 25 апреля 1975 года в Туркестанской области. Окончил Казахский политехнический университет им. В.И. Ленина, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Карагандинский технический университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году оператором "ОзенМунайгаз" в Жанаозене. С 2002 по 2005 год работал инженером-геологом в АО "Казбургаз" в Таразе. В разные годы трудился в частных компаниях.

С января 2018 по апрель 2019 года занимал должность заместителя руководителя РГУ "Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК "Южказнедра" в Алматы, с апреля 2019 стал руководителем РГУ.

С июня 2020 по июнь 2021 года был заместителем председателя правления АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология".

С июля 2021 года по настоящее время Ерлан Акбаров работал в частном секторе.