Все клиенты брокера Esperio получат статус VIP GOLD

В октябре 2022 года клиенты онлайн-брокера Esperio получат статус VIP GOLD. Специальная акция компании посвящена десятилетию Esperio и даст возможность каждому оценить все преимущества VIP-сервиса.

Отметим, что статус VIP GOLD брокер Esperio присваивает при сумме личных средств на торговом счет от $100 000.

Преимущества статуса VIP GOLD касаются конкретной финансовой выгоды, которую получает его обладатель:

cashback 13% по торговым операциям;

начисления 3% ежемесячно;

компенсация отрицательных свопов 20% в месяц;

приоритетное исполнение заявки на вывод прибыли;

инсайды и премиальная аналитика финансовых рынков;

персональный консультант и обучающие программы.

На сайте брокера можно найти подробные условия VIP-сервиса, а также узнать правила акции, по которой с 10 октября 2022 Esperio предоставляет клиентам статус VIP GOLD.

Брокер Esperio предоставляет услуги онлайн-трейдинга розничным клиентам c 2012 года.

Компания признана профессиональными трейдерами и экспертами отрасли. По версии World Forex Award, Esperio является "Лучшим криптоброкером 2022", "Лучшей партнерской программой 2022" и "Лучшим брокером Форекс 2021".

Клиенты брокера получают эксклюзивную аналитику от Trading Central, мирового лидера инноваций в сфере исследований и аналитики рынка.

Безопасность средств клиентов Esperio гарантирована многоуровневой системой защиты. Операции пополнения и вывода средств с торгового счета клиенты брокера выполняют через самые надежные платежные системы. Торговые условия Esperio являются одними из наиболее выгодных. Клиенты компании получают чистый спред от надежных провайдеров ликвидности, сквозную обработку торговых запросов, скорость исполнения <100 ms, Market Execution без реквот, кредитное плечо до 1:1000.

Фото: Esperio

В регулярно обновляемой линейке финансовых инструментов представлены сотни активов в нескольких группах: ETF, акции, индексы, металлы, криптовалюты, энергетические ресурсы, валютные пары.

Для инвесторов, имеющих дефицит свободного времени для активной торговли, Esperio предлагает сервис копирования сделок. Клиенты компании, располагающие на своем торговом счете личными средствами от $50 000 и более, получают доступ к эксклюзивным сервисам для VIP.

Всем клиентам обеспечивается круглосуточная поддержка, доступ к программам лояльности, возможность проходить обучение на площадках партнеров.

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