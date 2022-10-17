В Жамбылской области обезвредили вооруженную ОПГ
С мая этого года ОПГ заготавливала и сбывала наркотики в другие регионы страны, рассказали в Департаменте полиции Жамбылской области.
14 октября задержали сразу всех участников группы. У них изъяли крупную партию наркотиков общим весом свыше 100 кг, автомат АКСУ и более 30 патронов калибра 5,45 мм.
Начато досудебное расследование по статьям 297 ч. 3 УК РК, 296 ч. 4 УК РК, 287 УК РК.
Все члены ОПГ водворены в изолятор временного содержания.
Также 16 октября в областном центре обнаружили схрон оружия. На месте изъяли автомат Калашникова, двуствольное охотничье ружье ТОЗ-63, обрез двуствольного ружья 16 калибра ИЖ-58 и свыше 90 патронов калибра 5.45.
Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
С начала года в Жамбылской области из незаконного оборота изъяли 605 единиц огнестрельного оружия, из них 376 – похищенные из объектов ОВД, еще 229 относятся к иному криминальному оружию.
В области изъяли 130 автоматов, 219 различных пистолетов, 7 гранатометов, 1 пулемет, 58 нарезных и 190 гладкоствольные ружей, 154 гранаты и 22 990 боеприпасов.