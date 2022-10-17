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Токаев поручил послу РК в Великобритании активизировать взаимодействие между странами

Поручил послу РК в Великобритании активизировать взаимодействие Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Великобритании Магжана Ильясова, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы глава государства подчеркнул приоритетную важность дальнейшего укрепления сотрудничества с Соединенным Королевством, передает Акорда.

Президент поставил перед Магжаном Ильясовым ряд конкретных задач, в том числе в части активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами.

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