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"Барыс" победил "Торпедо" и поднялся на 3-е место в Восточной конференции

Хоккей Барыс Торпедо Фото: hcbarys.kz
Хоккейный клуб "Барыс" в рамках игр регулярного сезона КХЛ обыграл на своей арене "Торпедо" из Нижнего Новгорода – 4:1, что позволило казахстанскому коллективу ворваться в призовую тройку "Востока", сообщает Zakon.kz.

Столичные хоккеисты на праве хозяев быстро повели в счете, на пятой минуте матча местных болельщиков порадовал Кирилл Савицкий.

На исходе первого периода гости сумели сравнять результат благодаря Игорю Ларионову. Счет 1:1 продержался весь второй период.

А в третьей 20-минутке "Барыс" сказал свое слово, забив три безответные шайбы. Итог игры – 4:1.

Авторами голов стали Алихан Асетов, Линден Вей и Антон Сагадеев.

Победа позволила "Барысу" подняться на третье место в Восточной конференции, набрав 23 очка.

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