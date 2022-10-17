"Барыс" победил "Торпедо" и поднялся на 3-е место в Восточной конференции
Столичные хоккеисты на праве хозяев быстро повели в счете, на пятой минуте матча местных болельщиков порадовал Кирилл Савицкий.
На исходе первого периода гости сумели сравнять результат благодаря Игорю Ларионову. Счет 1:1 продержался весь второй период.
А в третьей 20-минутке "Барыс" сказал свое слово, забив три безответные шайбы. Итог игры – 4:1.
Авторами голов стали Алихан Асетов, Линден Вей и Антон Сагадеев.
Победа позволила "Барысу" подняться на третье место в Восточной конференции, набрав 23 очка.
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