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В Жамбылской области сданы в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения

Сданы в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
В Жамбылской области стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню Республики.  Врачебные амбулатории и медицинские пункты открылись в двух селах Меркенского, двух селах Сарысуского и по одному объекту в Таласском и Т. Рыскулова районах, сообщает Zakon.kz.

В церемонии открытия новой врачебной амбулатории в селе Жанатурмыс района Т. Рыскулова принял участие аким района Ернар Есиркепов, который поздравил сельчан с праздником. Объект, построенный в рамках программы "Ауыл-ел бесігі", рассчитан на 25 посещений.

Врачебная амбулатория оснащена современным оборудованием.

Сданы в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

По словам Ернара Есиркепова, все населенные пункты района обеспечены медицинской инфраструктурой.

Для развития сферы здравоохранения в этом году выделено 3,2 млрд тенге. Всего в районе есть 35 объектов здравоохранения. В прошлом году для Центральной районной больницы на 305,1 млн тенге приобрели медицинское оборудование, обеспеченность медицинским оборудованием составила 91,2%. Аким района Т. Рыскулова Жамбылской области Ернар Есиркепов

Сданы в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Врачебная амбулатория на 30 посещений была введена в эксплуатацию в селе Есейхан Каратауского сельского округа Таласского района. Аким района Нурбол Жунисбеков отметил, что это третий медицинский объект, который открывается в этом году.

К слову, в этом году в Таласском районе заработал центр лучших практик по оказанию первой медицинской помощи.

Теперь жители не будут так часто ездить в районный центр. Медицинскую помощь они могут получить рядом с домом. Здесь есть все, что нужно для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи. Председатель сельского совета ветеранов Тузелбек Рахышулы

Сданы в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В этот день также введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в селе Гранитогорск, врачебная амбулатория в селе Татти Меркенского района, медицинский пункт в селе Абильда и врачебная амбулатория в селе Тогызкент Сарысуского района.

Отметим, что в соответствии с Комплексным планом развития области до 2025 года в сфере здравоохранения планируется реализовать 118 проектов на общую сумму 76,2 млрд тенге, будут построены 96 медицинских объектов. В текущем году на строительство 24 объектов выделено 9,4 млрд тенге.

Сданы в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Кроме того, в рамках национального проекта "Модернизация здравоохранения в сельской местности" в области планируется построить 30 объектов здравоохранения.

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