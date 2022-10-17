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Акмолинец "заминировал" жилой дом, чтобы обратить внимание экс-сожительницы

Акмолинец "заминировал" жилой дом, чтобы обратить на себя внимание бывшей сожительницы Фото: unsplash
В Управление полиции Кокшетау 17 октября на линию "102" Центра оперативного управления поступило сообщение от неизвестного мужчины, который сообщил, что на территории жилого дома заложено взрывное устройство, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале polisia.kz, район предполагаемого минирования был оцеплен, граждане – эвакуированы. В результате проведенных поисковых мероприятий специалистами-кинологами со служебными собаками и саперами-взрывотехниками взрывное устройство не обнаружено.

Полицейскими сразу же был установлен местный житель, совершивший ложный звонок. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и таким образом решил обратить на себя внимание бывшей сожительницы, работающей в одном из магазинов по указанному адресу, – говорится в сообщении.

По данному факту полиция возбудила досудебное производство по ст. 273 УК РК ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

12 октября в Атырау из школы эвакуировали 800 учеников и 70 учителей после сообщения о "бомбе". В ходе осмотра здания школы №2 никаких взрывных устройств не было обнаружено. Позднее стало известно, что школу "заминировал" 14-летний ученик, который вместе с родителями был вызван в городское управление полиции.

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