16 тысяч новых рабочих мест создали в Акмолинской области

Постоянными рабочими местами удалось обеспечить почти 10 тысяч акмолинцев. Особое внимание уделяется повышению доходов населения и развитию массового предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

На сегодня в регионе делают все, чтобы снизить уровень безработицы и обеспечить население работой. В этих целях задействованы все возможности местных госорганов и предпринимаются необходимые меры по трудоустройству безработных. Всего до конца года в рамках 10 проектов планируется создать 17 тысяч рабочих мест, в том числе 10 тысяч постоянных.

Из более 16 тысяч рабочих мест больше 4 тысяч созданы в рамках национальных проектов. Также мы охватили более 3,5 тысячи жителей области активными мерами занятости, 8378 человек трудоустроены на свободные вакансии. До конца года планируется создать 18 тысяч рабочих мест. Управление координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Создание рабочих мест в рамках нацпроектов стало хорошим подспорьем в решении проблемы безработицы. К примеру, по проекту "Енбек" 83 акмолинца не только трудоустроились, но и открыли собственное дело. Другие проекты также позволили обеспечить работой тысячи жителей региона.

В областном управлении координации занятости и социальных программ привели конкретные цифры:

По проектам "Качественное образование и "Образованная нация" создано 176 рабочих мест.

"Сильные регионы – драйвер развития страны" – трудоустроено 358 жителей региона.

По проекту "Жасыл Казахстан" создано 1096 рабочих мест.

"Развитие агропромышленного комплекса" – больше 2 тысяч рабочих мест.

В рамках проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" обеспечены работой 63 человека.

По направлению "индустриально-инновационное развитие" Национального проекта "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев" работу получили 256 жителей области.

Отдельным направлением по трудоустройству населения региона стало обучение по специальностям, которые востребованы на рынке труда. Так, более 500 акмолинцев в этом году должны пройти краткосрочные курсы.

В центрах занятости доступно краткосрочное обучение по востребованным профессиям. К примеру, человек в течение 6 месяцев может обучиться, получать в это время стипендию, ему оплачивается прохождение медицинского осмотра на сумму 2 МРП, оплачиваются также проезд и проживание в размере 4 МРП. И в последующем он будет 100% трудоустроен, – поясняют специалисты.

Кроме того, 3 тысячи 275 жителей области трудоустроены на субсидируемые рабочие места. В том числе на общественных работах –больше 2 тысяч акмолинцев, по молодежной практике работу получили 537 выпускников вузов и колледжей. Оставшаяся часть были обеспечены работой по другим направлениям как первое рабочее место, серебряный возраст, контракт поколений.