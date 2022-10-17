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В ДТП в Алматинской области погиб водитель, виновник аварии скрылся

ДТП на трассе Алматы-Бишкек Фото: Zakon.kz
Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Алматы-Бишкек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По крайней левой полосе дороги в восточном направлении – к городу Алматы двигался грузовик ГАЗель, по правой – параллельно грузовику, автомобиль BMW 3-й серии.

На 27 км трассы автомобили подъехали к придорожной заправке и в этот момент оттуда на дорогу выехал автомобиль Volkswagen Polo.

Водитель BMW, двигавшейся первым, попытался избежать столкновения, резко нажал на тормоз, потерял управление и автомобиль выбросило на полосу, где ехал грузовик ГАЗель. Машины столкнулись, ГАЗель выбросило на разделительный газон, где грузовик врезался в металлическую конструкцию. Сильный удар пришелся на кабину. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.

Автомобиль Volkswagen Polo скрылся с места аварии.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и дознаватели ДП Алматинской области. Картину аварии удалось воссоздать с помощью камер видеонаблюдения.

ДТП на трассе Алматы-Бишкек

Фото: Zakon.kz

ДТП на трассе Алматы-Бишкек

Фото: Zakon.kz

ДТП на трассе Алматы-Бишкек

Фото: Zakon.kz

ДТП на трассе Алматы-Бишкек

Фото: Zakon.kz

ДТП на трассе Алматы-Бишкек

Фото: Zakon.kz

ДТП на трассе Алматы-Бишкек

Фото: Zakon.kz

ДТП на трассе Алматы-Бишкек

Фото: Zakon.kz

ДТП на трассе Алматы-Бишкек

Фото: Zakon.kz

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