В ДТП в Алматинской области погиб водитель, виновник аварии скрылся
По крайней левой полосе дороги в восточном направлении – к городу Алматы двигался грузовик ГАЗель, по правой – параллельно грузовику, автомобиль BMW 3-й серии.
На 27 км трассы автомобили подъехали к придорожной заправке и в этот момент оттуда на дорогу выехал автомобиль Volkswagen Polo.
Водитель BMW, двигавшейся первым, попытался избежать столкновения, резко нажал на тормоз, потерял управление и автомобиль выбросило на полосу, где ехал грузовик ГАЗель. Машины столкнулись, ГАЗель выбросило на разделительный газон, где грузовик врезался в металлическую конструкцию. Сильный удар пришелся на кабину. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.
Автомобиль Volkswagen Polo скрылся с места аварии.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и дознаватели ДП Алматинской области. Картину аварии удалось воссоздать с помощью камер видеонаблюдения.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz