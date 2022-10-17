Работы на ТЭЦ жители Петропавловска приняли за прилет НЛО
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Необычный ночной шум встревоживший жителей Петропавловска, объяснился обычной продувкой котлов, сообщает Zakon.kz.
Многие приняли гул за прилет пришельцев, передает КТК.
Шум длился всего несколько минут с небольшим перерывом, но успел насторожить петропавловцев и заставить их строить версии о его источнике.
Помимо инопланетной версии, выдвигалась еще и теория о прилете военных самолетов. Но нашлись и те, кто связал тяжелый для слуха звук с работой местной ТЭЦ. Именно они и оказались правы.
На теплоцентрали объяснили, что на предприятии продували котлы. После аварии на ТЭЦ, когда здесь на котельный цех рухнул дымоход, их капитально отремонтировали. После ремонта оборудование очищают и готовят к зиме.
Энергетики заверяют, все прошло в плановом режиме. Скоро будут очищать еще два агрегата.
Набираются определенные параметры на котлоагрегаты, близкие к рабочим, и выбрасывается в атмосферу под высоким давлением пар и с большим расходом. Но для данного типа котлов это было около 200 тонн пара в час, соответственно, с давлением где-то около 50-60 килограмм. Пар набирает реактивную силу, естественно, получается такой звук. Мы будем сообщать предварительно горожанам, чтоб они не пугались. Директор Петропавловской ТЭЦ Дмитрий Захаров
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