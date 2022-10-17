Работы на ТЭЦ жители Петропавловска приняли за прилет НЛО

Необычный ночной шум встревоживший жителей Петропавловска, объяснился обычной продувкой котлов, сообщает Zakon.kz.

Многие приняли гул за прилет пришельцев, передает КТК.

Шум длился всего несколько минут с небольшим перерывом, но успел насторожить петропавловцев и заставить их строить версии о его источнике.

Помимо инопланетной версии, выдвигалась еще и теория о прилете военных самолетов. Но нашлись и те, кто связал тяжелый для слуха звук с работой местной ТЭЦ. Именно они и оказались правы.

На теплоцентрали объяснили, что на предприятии продували котлы. После аварии на ТЭЦ, когда здесь на котельный цех рухнул дымоход, их капитально отремонтировали. После ремонта оборудование очищают и готовят к зиме.

Энергетики заверяют, все прошло в плановом режиме. Скоро будут очищать еще два агрегата.