Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Работы на ТЭЦ жители Петропавловска приняли за прилет НЛО

Работы жители Петропавловска приняли за НЛО Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Необычный ночной шум встревоживший жителей Петропавловска, объяснился обычной продувкой котлов, сообщает Zakon.kz.

Многие приняли гул за прилет пришельцев, передает КТК.

Шум длился всего несколько минут с небольшим перерывом, но успел насторожить петропавловцев и заставить их строить версии о его источнике.

Помимо инопланетной версии, выдвигалась еще и теория о прилете военных самолетов. Но нашлись и те, кто связал тяжелый для слуха звук с работой местной ТЭЦ. Именно они и оказались правы.

На теплоцентрали объяснили, что на предприятии продували котлы. После аварии на ТЭЦ, когда здесь на котельный цех рухнул дымоход, их капитально отремонтировали. После ремонта оборудование очищают и готовят к зиме.

Энергетики заверяют, все прошло в плановом режиме. Скоро будут очищать еще два агрегата.

Набираются определенные параметры на котлоагрегаты, близкие к рабочим, и выбрасывается в атмосферу под высоким давлением пар и с большим расходом. Но для данного типа котлов это было около 200 тонн пара в час, соответственно, с давлением где-то около 50-60 килограмм. Пар набирает реактивную силу, естественно, получается такой звук. Мы будем сообщать предварительно горожанам, чтоб они не пугались. Директор Петропавловской ТЭЦ Дмитрий Захаров

Читайте также

16 тысяч новых рабочих мест создали в Акмолинской области

В Жамбылской области сданы в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения

В Алматы вскрыли курган сакского воина с золотыми украшениями

Константин Вноровский
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
дождь, осень
Ливень, шквал и туман прогнозируют в ряде регионов Казахстана
курсы валют
Курсы валют на 17 октября в обменниках Казахстана
сокращен перечень заочных специальностей среднего специального образования
В Казахстане сократили перечень специальностей, которые можно получить заочно
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления