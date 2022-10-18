В Финляндии допустили изъятие имущества россиян

В ближайшие недели министр обороны Финляндии внесет в парламент страны предложение о законодательной поправке, ужесточающей законодательство о сделках с недвижимостью, сообщает Zakon.kz.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен допустил экспроприацию купленного россиянами имущества, сообщает Aamulehti.

По его словам, изъятию могут подлежать объекты, которые находятся на земле, важной для безопасности государства.

Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует. Антти Кайкконен

Он не ответил на вопрос, рассматривается ли подобная мера в настоящий момент, однако подтвердил, что преимущественное право покупки уже применялось.

Министр обороны уточнил, что не все сделки россиян с недвижимостью представляют угрозу безопасности Финляндии.