Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Финляндии допустили изъятие имущества россиян

В Финляндии могут забрать имущество россиян Фото: pixabay
В ближайшие недели министр обороны Финляндии внесет в парламент страны предложение о законодательной поправке, ужесточающей законодательство о сделках с недвижимостью, сообщает Zakon.kz.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен допустил экспроприацию купленного россиянами имущества, сообщает Aamulehti.

По его словам, изъятию могут подлежать объекты, которые находятся на земле, важной для безопасности государства.

Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует.Антти Кайкконен

Он не ответил на вопрос, рассматривается ли подобная мера в настоящий момент, однако подтвердил, что преимущественное право покупки уже применялось.

Министр обороны уточнил, что не все сделки россиян с недвижимостью представляют угрозу безопасности Финляндии.

Читайте также

Ситуация в Украине: новые атаки на Киев, ЕС увеличивает Украине военную помощь

Данияр Кунафин
Финляндия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
дождь, осень
Ливень, шквал и туман прогнозируют в ряде регионов Казахстана
курсы валют
Курсы валют на 17 октября в обменниках Казахстана
сокращен перечень заочных специальностей среднего специального образования
В Казахстане сократили перечень специальностей, которые можно получить заочно
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления