Стали известны подробности ранения подростка из ружья в ЗКО

Парень мыл машину во дворе вместе со своим другом. Они нашли в салоне оружие. Из-за несчастного случая пострадавший получил пулю в живот, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ауле Ханордасы Бокейординского района, сообщает телеканал "Астана".

Как сообщили в полиции, на курок нажал друг пострадавшего. Парни мыли машину во дворе и нашли в салоне оружие. Неловкое движение, и один из приятелей получил пулю в живот.

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Подросток получил поверхностное непроникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки. Без повреждения внутренних органов. Сейчас состояние его средней тяжести, мальчик получает необходимое лечение. Заведующий отделением областной детской многопрофильной больницы Булат Алибаев

Ружье 12-го калибра турецкого производства зарегистрировано на дядю стрелявшего подростка.

По факту возбуждено два дела – уголовное и административное, сообщили в полиции. Владельцу оружия светит штраф в 30 тысяч тенге.