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Десятки актюбинцев лишились бытовой техники на миллионы тенге

Жители Актобе лишились бытовой техники Фото: Zakon.kz
Из-за скачка напряжения сгорели электроприборы. В своих бедах жители винят старый трансформатор, который уже не выдерживает нагрузки, сообщает Zakon.kz.

Из-за перепадов напряжения в электросети у Лайыка Айтбаева сгорели новый телевизор и насос. И если без первого еще можно прожить, то насос в доме – предмет первой необходимости. За новый пришлось выложить 60 тысяч тенге, сообщает телеканал "Астана".

Этот насос не знаю, как теперь, лежит мертвым грузом. Пришлось новый покупать, ставить. По свету перенапряжение очень большое, а страдаем мы, жильцы. Лайык Айтбаев

Люди подсчитали: в жилом массиве из строя вышло больше 30 приборов, ущерб оценили в миллионы тенге.

Впрочем, это не единственная проблема. Любой порыв ветра или осадки полностью обесточивают улицы.

У нас требование такое, чтобы эти линии привели в порядок, потому что у нас чуть дуновение ветра, дождь или метель, мы без света сидим. Когда от 112 смс приходят, завтра такой-то ветер, 15-20 м/с, мы уже боимся, значит, у нас завтра света не будет. Майра Хангереева

В этом садоводческом коллективе люди стали селиться после 2015 года, когда участки разрешили оформлять под ИЖС. За 7 лет появилось около ста домов. Все обслуживает старый трансформатор, а высоковольтные линии и вовсе считаются бесхозными.

Недавно приватизировали трансформатор, но до сих пор нормальной работы электросети нет. Поэтому мы хотим, чтобы акимат взялся за это и ЖКХ приняли на баланс. Ерлан Сагитжанов

В отделе ЖКХ не торопятся принимать проблемный объект. Чиновники заявили – за высоковольтные линии должен отвечать председатель садоводческого коллектива.

Им нужно разработать новый проект с учетом нагрузки на электросеть. Это должно быть сделано в соответствии со всеми стандартами. После того, как эти пункты будут выполнены, мы сможем взять на баланс и в дальнейшем обслуживать этот объект. Главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Актобе Абай Орынбасаров

Сбор документов и передача на баланс города займет около года. Всего, по данным чиновников, в городе больше сотни проблемных объектов инженерных сетей.

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