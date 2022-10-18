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Появились подробности гибели рабочего на стройке в Шымкенте

Появились подробности гибели рабочего на стройке в Шымкенте Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
17 октября в Шымкенте на стройке погиб рабочий, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия", мужчина погиб на месте.

Брат погибшего рассказал подробности. По его словам, рабочие рассказали, что вызвали скорую помощь, но медики долго ехали, и они сами взяли тело брата, посадили в машину и вывезли его.

Родные погибшего утверждают, что на строящемся объекте не соблюдали элементарные правила безопасности. В момент падения тяжелого груза на молодом человеке не было каски. Только кепка. Из-за трагедии работы приостановили.

В марте мы проводили здесь проверку по запросу прокуратуры. Выяснилось, что именно эта компания не обеспечила сотрудников ни спецодеждой, ни защитным оборудованием. Тогда им вынесли предупреждение. Сейчас уже произошел летальный исход, а потом дело будут рассматривать в суде. Руководитель отдела Управления государственной инспекции труда Шымкента Альжан Мамадалиев

Погибшему было 22 года. На стройке он проработал всего 15 дней.

Управлением полиции Каратауского района начато досудебное расследование по факту гибели рабочего на стройке.

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