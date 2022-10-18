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В двух районах Алматы отключат холодную воду

В двух районах Алматы отключат холодную воду Фото: pixabay
19 октября часть потребителей Турксибского и Ауэзовского районов Алматы временно останутся без холодной воды, сообщает Zakon.kz.

По информации ГКП "Алматы Су", с 09:00 до 17:00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные на территории 19-го военного городка и жилого массива СМУ.

Также с 09:00 до 19:00 подача холодной воды будет временно приостановлена в мкр. Мамыр-4, мкр. Мамыр-7, мкр. Достык в контуре улиц Пригородная – Шаляпина, Яссауи – Паклиевского.

Как отметили в компании, вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности при выполнении работ на сетях водоснабжения.

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Анастасия Стативкина
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