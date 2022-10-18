Американские ученые создали новый высоколетальный штамм коронавируса

Группа исследователей из Бостона и Флориды создала новый вариант коронавируса. Этот штамм вызывает у лабораторных мышей тяжелое протекание заболевания. Кроме того, летальность составляет 80%, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в материале Daily Mail, ученые извлекли шиповидный белок "Омикрон" и связали его с уханьским вариантом COVID-19.

Также в публикации сказано, что ученые утверждают, что выведенный "гибридный" вариант вряд ли будет столь же смертельным для людей, как для грызунов.

В свою очередь химик Ричард Эбрайт из университета Рутгерса заявляет, что подобное опасное исследование может спровоцировать следующую пандемию. Также ведущий ученый Израиля Шмуэль Шапира добавил, что этот тип исследований должен быть запрещен, поскольку это "игра с огнем".

Стоит отметить, что первое официальное сообщение о вспышке коронавируса, которая через несколько месяцев охватила весь мир, появилось 31 декабря 2019 года.

В Казахстане первые случаи коронавирусной инфекции были зарегистрированы 13 марта 2020 года.

По данным на 18 октября 2022 года, в Казахстане подтверждено более 1 394 028 случаев заражения КВИ, свыше 13 тыс. из них оказались летальными.

Вакцинация от коронавируса в республике началась 11 февраля 2021 года.