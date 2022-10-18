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В школах и колледжах Алматы прошел общереспубликанский диктант

В школах и колледжах Алматы прошел общереспубликанский диктант Фото: пресс-служба акимата Алматы
В преддверии Дня Республики в образовательных учреждениях Алматы прошел общереспубликанский диктант. Он стартовал 17 октября 2022 года в 10.00 во всех школах и колледжах южной столицы. Тема – любовь к Родине.

Основная цель общереспубликанского диктанта – расширить патриотический кругозор учащихся в преддверии Дня Республики и повысить уровень грамотности.

Алматы диктант школа

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Объем текста рассчитан на учеников 8-11 классов. Результаты диктанта будут известны к вечеру 17 октября и переданы в Управление образования. По итогам планируется провести работу над ошибками со школьниками и студентами.

диктанта Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Особенность этого проекта в том, что диктант стартует в одно время по всей стране. Только в нашей школе диктант написали около 650 учеников. Темы прекрасные – патриотические. Например, в казахских школах и колледжах под общим заголовком "Туған жер" пишут отрывок из романа Жусипбека Аймауытова "Қартқожа". Текст великолепный, он описывает любовь к Родине, тоску по ней – это поднимает дух патриотизма у учеников. Директор гимназии №140 им. Мукагали Макатева Cәния Тілеубай

диктант родина Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По ее словам, практика проведения общереспубликанских диктантов довольно распространена. Предварительно мы провели организационную работу и подготовили детей – они знали точное время и тему диктанта.

Сегодня мы писали диктант – отрывок из романа Жусипбека Аймауытова. Во время написания диктанта меня переполняло чувство гордости за свою страну. Я считаю, что тема подобрана хорошо, каждый ученик смог прочувствовать любовь к Родине. Для меня очень важно писать диктанты, поскольку это повышает уровень грамотности. Я думаю, что написала работу на отлично.Сымбат Кыстаубаева, ученица 11 класса гимназии №140 им. Мукагали Макатаева
Анастасия Московчук
Алматы
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