Образование вышло за пределы, чтобы стать доступным каждому

В Алматы осуществлен запуск образовательной программы Tselinny.Studies. С помощью платформы публичного образования организаторы надеются подготовить еще большее число казахстанских специалистов в области гуманитарных наук, кураторства, современного искусства и художественной критики.

Проект "Целинный" – первый в Казахстане Центр современной культуры. Частная институция, направленная на развитие междисциплинарного взаимодействия современной культуры и искусства.

Это проект публичного или гражданского образования. Люди за пределами институции: университетов, школ и академий, смогут посетить научно-популярные лекции, тренинги, получить навыки, и что бы то ни было, не на платной, а условно говоря, на бесплатной основе, в рамках конкурсного отбора. Мы по сути говорим о реализации миссии университета, но без привязки к нему. Александр Вилейкис

Для участия в отдельно взятом проекте образовательного центра необходимо либо зарегистрироваться (для посещения публичных лекций), либо оформить заявку на участие (лаборатории, тренинги) – в зависимости от характера платформы. Как объяснили представители центра, обычно требования к желающим максимально просты: оставить контакты, ФИО, написать мотивационное письмо объемом не более 500 слов.

Организаторы надеются, что через пару лет в рамках образовательной платформы смогут запустить магистерскую программу. Однако система публичного образования продолжит функционировать и после этого.

Мы надеемся, что начнет изменяться культурная среда, как городская, так и публичная. Будет появляться все больше людей, готовых связать свою жизнь с интеллектуальной деятельностью. Будут рождаться новые медиа, которые смогут работать с интеллектуальными и кураторскими текстами. Станут собираться люди, которые с удовольствием смогут по вечерам читать тексты. Эта культурная жизнь всегда существовала в европейских странах и ее нужно культивировать в нашей стране, так как в ней многие нуждаются. Вдобавок это способ налаживания горизонтальных связей людей, состоящих в сообществе. Это способ формирования гражданского общества, у которого есть своя позиция. Подобные вещи учат людей доверять, в том числе друг другу. Александр Вилейкис

Спикер привел пример, рассказав о своих наблюдениях за студентами. Александр считает, что участие студентов в проекте "Дома лучше", посвященном жизни людей в отдаленных деревнях и селах, помогло им увидеть и прочувствовать реалии сельского быта. Ведь только в живом общении формируется новый уровень понимания себя и других.

Моральная функция гражданского образования – в сопротивлении расчеловечиванию людьми друг друга. Соавторство в проекте важно именно фактическим результатом, так как, помимо исследования, у студентов появляется возможность прикоснуться к реальности, увидеть сельскую местность своими глазами и понять разницу между городом и селом. Мировосприятие у таких молодых людей уже не будет прежним, оно будет оцениваться увиденным и прочувствованным, – подчеркнул спикер.

Фото: Zakon.kz

На базе исследований будут проводиться выставки, образовательные мероприятия. Уже изданы книги и ведется работа с современными художественными формами, такими, как киноискусство, звук, digital-медиа.

Создавая процессы в художественной, академической, научной среде, мы являемся платформой для открытых размышлений и критических дискуссий, где совместными усилиями сообщества стремимся построить вместе лучшее будущее, – добавили организаторы.

Предполагается, что центр Tselinny.Studies расположится в здании кинотеатра "Целинный", построенного в советское время. Сейчас ведется его реконструкция, руководит которой британский архитектор Асиф Хана.