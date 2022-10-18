Известный хоккеист поздравил "Барыс" с очередной победой

После победы команды "Барыс" над "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ наставник нижегородцев Игорь Ларионов, в прошлом легендарный хоккеист сборной СССР, похвалил игроков казахстанского коллектива, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Игоря Ларионова уступили на столичной арене хозяевам льда со счетом 1:4. Тем самым "Барыс" отыгрался за гостевое поражение от "Торпедо" (1:3), который прошел 6 октября в Нижнем Новгороде.

Печально то, как мы закончили матч. Поэтому в любом случае с победой "Барыс". Они вытерпели. Отлично играл вратарь, сумели забить. С нашей стороны мы готовимся к домашней серии. Времени нет, чтобы грустить, время есть, чтобы быстрее забыть это поражение, быстрее вернуться в Нижний Новгород и начинать серию домашних игр на хорошей ноте. Игорь Ларионов, гл.тренер ХК Торпедо

Отметил тактическую игру хоккеистов "Торпедо" наставник казахстанской дружины Андрей Скабелка.

Играли с такой быстрой командой, мало кто играет в такой хоккей в нашей Лиге. Много хотят атаковать, играть на контратаках. Первый период нам удался, готовились и неплохо начали. Второй период остался за "Торпедо". И здесь нужно похвалить Никиту Бояркина, который оставил нас в игре, не дал возможности сопернику выйти вперед. Подкорректировали немного игру, начиная с таймаута. Хорошо, что мы не дали сопернику забить. Стали появляться хорошие моменты. Пошли на удаления. В итоге реализовали те моменты, которые у нас были. Ребята молодцы, спасибо им за эту победу! Андрей Скабелка

Домашняя серия "Барыса" из пяти матчей заканчивается 21 октября встречей против "Металлурга" из Магнитогорска.

После победы над "Торпедо" казахстанский коллектив возглавил Дивизион Чернышева и вышел на 3-е место в Восточной конференции КХЛ.

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