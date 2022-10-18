В Казахстане утвердили тарифы на услуги нацпарков и заповедников

Приказом председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР от 10 октября 2022 года внесены изменения в размеры тарифов на оказание услуг, предоставляемых особо охраняемыми природными территориями республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В частности, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк предоставляет следующие услуги:

Предоставление юрты для:

взрослых граждан составит 2145 тенге в сутки;

студентов – 1600 тенге в сутки;

детей школьного возраста – 1070 тенге;

лиц с инвалидностью и детей дошкольного возраста – бесплатно.

Услуги инспектора-проводника при посещении и изучении объектов природного и историко-культурного наследия в день на одну группу до 20 человек для:

взрослых граждан – 3000 тенге;

студентов – 2250 тенге;

детей школьного возраста – 1500 тенге;

лиц с инвалидностью и детей дошкольного возраста – бесплатно.

Услуги Визит-центра из расчета на одно посещение с человека:

взрослых граждан – 300 тенге;

студентов – 200 тенге;

детей школьного возраста – 150 тенге;

лиц с инвалидностью и детей дошкольного возраста – бесплатно.

Услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий национального природного парка «Алтын-Эмель» составят для:

взрослых граждан – 800 тенге;

студентов – 600 тенге;

детей школьного возраста – 400 тенге;

лиц с инвалидностью и детей дошкольного возраста – бесплатно.

Услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий Чарынского каньона для:

взрослых граждан – 500 тенге;

студентов – 375 тенге;

детей школьного возраста – 250 тенге;

лиц с инвалидностью и детей дошкольного возраста – бесплатно.

Услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий Алматинского государственного природного заповедника составят для:

граждан Республики Казахстан – 420 тенге;

иностранцев – 1200 тенге;

студентов – 300 тенге;

детей школьного возраста – 200 тенге;

лиц с инвалидностью и детей дошкольного возраста – бесплатно.

Плата при посещении музея природы с расчетом на одного человека на один день составит:

взрослых граждан – 250 тенге;

студентов – 200 тенге;

детей школьного возраста – 100 тенге;

лиц с инвалидностью и детей дошкольного возраста – бесплатно.

Посмотреть тарифы на услуги остальных нацпарков и заповедников можно здесь.

Приказ вводится в действие с 28 октября 2022 года.