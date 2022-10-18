В Казахстане утвердили тарифы на услуги нацпарков и заповедников
В частности, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк предоставляет следующие услуги:
Предоставление юрты для:
взрослых граждан составит 2145 тенге в сутки;
студентов – 1600 тенге в сутки;
детей школьного возраста – 1070 тенге;
лиц с инвалидностью и детей дошкольного возраста – бесплатно.
Услуги инспектора-проводника при посещении и изучении объектов природного и историко-культурного наследия в день на одну группу до 20 человек для:
взрослых граждан – 3000 тенге;
студентов – 2250 тенге;
детей школьного возраста – 1500 тенге;
лиц с инвалидностью и детей дошкольного возраста – бесплатно.
Услуги Визит-центра из расчета на одно посещение с человека:
взрослых граждан – 300 тенге;
студентов – 200 тенге;
детей школьного возраста – 150 тенге;
лиц с инвалидностью и детей дошкольного возраста – бесплатно.
Услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий национального природного парка «Алтын-Эмель» составят для:
взрослых граждан – 800 тенге;
студентов – 600 тенге;
детей школьного возраста – 400 тенге;
лиц с инвалидностью и детей дошкольного возраста – бесплатно.
Услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий Чарынского каньона для:
взрослых граждан – 500 тенге;
студентов – 375 тенге;
детей школьного возраста – 250 тенге;
лиц с инвалидностью и детей дошкольного возраста – бесплатно.
Услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий Алматинского государственного природного заповедника составят для:
граждан Республики Казахстан – 420 тенге;
иностранцев – 1200 тенге;
студентов – 300 тенге;
детей школьного возраста – 200 тенге;
лиц с инвалидностью и детей дошкольного возраста – бесплатно.
Плата при посещении музея природы с расчетом на одного человека на один день составит:
взрослых граждан – 250 тенге;
студентов – 200 тенге;
детей школьного возраста – 100 тенге;
лиц с инвалидностью и детей дошкольного возраста – бесплатно.
Посмотреть тарифы на услуги остальных нацпарков и заповедников можно здесь.
Приказ вводится в действие с 28 октября 2022 года.