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В Казахстане назвали частые уголовные правонарушения среди бизнесменов

взятка, бизнесмены Фото: Zakon.kz
За 9 месяцев 2022 года в Казахстане уголовные правонарушения совершили 596 бизнесменов. Это на 6,7% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете Комитета по правовой статистике, сообщает Zakon.kz.

Большинство предпринимателей-правонарушителей находились в Алматы и Костанайской области – по 55 человек в каждом из регионов. Далее идут Жамбылская область (50 человек) и Астана (46 человек).

Наименьшая численность правонарушителей в секторе зафиксирована в Мангистауской и Кызылординской областях – по 12 человек.

Чаще всего предприниматели Казахстана совершали уголовные правонарушения против собственности: именно на этом попалось 194 человека. Здесь самыми "популярными" стали мошенничество, присвоение или растрата вверенного чужого имущества и кража, пишет finprom.kz.

Далее идут коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления: на таких преступлениях попалось 99 человек, сразу на 65% больше, чем в прошлом году. Здесь большинство правонарушителей "прокололись" на получении взятки (54 лица) или даче взятки (40 лиц).

Другие по "популярности" – уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности: 98 правонарушителей, минус 27,4% за год. Здесь чаще всего выписывались "липовые" счета-фактуры, а также происходило уклонение от уплаты налогов или же создание финансовых пирамид.

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Астана Алматы Жамбылская область Казахстан
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