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В Ботаническом саду Алматы зацвела сирень

В Ботаническом саду Алматы неожиданно зацвела сирень Фото: pixabay
18 октября на странице главного Ботанического сада в Instagram опубликовано видео уникального явления природы. На коллекционном участке "Сирингарий" впервые за историю наблюдений зацвела сирень, сообщает Zakon.kz.

В сообщении указано, что куратор участка Дегтев Виктор заметил недавно набухшие почки, но не ожидал, что распустятся цветы.

Причем зацвели несортовые дикие виды сирени. Специалисты связывают цветение сирени осенью с аномально теплой погодой в октябре, — гласит подпись к видео.

Стоит отметить, что в саду находится одна из самых крупных коллекций сирени в Казахстане и единственная в Центральной Азии.

9 октября фото цветущей сирени осенью в Алматы опубликовала жительница города на странице в Facebook. Этот снимок удивил пользователей Казнета.

Кроме того, 18 октября стало известно, что в городе Кентау Туркестанской области в середине осени зацвела яблоня.

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Анастасия Московчук
Алматы
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