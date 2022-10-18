Диетолог рассказал об эффективном способе похудения после 40 лет

После 40 лет сбросить лишний вес проблематично. Это связано с тем, что уменьшается метаболическая пластичность организма. Диетолог Михаил Гинзбург уверен, что при грамотном подходе к питанию и физической активности уменьшить объем талии можно за короткий период, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, процесс быстрого избавления от жира в брюшной области после 40 лет зависит не только от физических упражнений, но и от образа жизни человека, пишет "Вечерняя Москва".

Самыми эффективными упражнениями для избавления от лишнего веса в области живота я считаю кардиотренировки, тонизирующие комплексы и те, которые направлены на область пресса, – сгибание и разгибание. Также очень помогает массаж всего тела, улучшающий циркуляцию крови, сжигающий подкожный жир, – отметил Михаил Гинзбург.

По словам врача, для быстрой потери веса в брюшной области никак не обойтись без пошаговой коррекции рациона.

Любые кондитерские изделия, сладости, белый хлеб, алкогольные напитки, фастфуды и жирные блюда полностью исключаются. Полезно делать разгрузочные дни. Но их лучше всего прописывать только с лечащим врачом, так как организм у каждого человека индивидуален, – рассказал эксперт.

После 40 лет для обретения тонкой талии или стройной фигуры понадобится больше времени. Параллельно нужно выполнять ежедневно различные активные физические упражнения, которые направлены на укрепление мышц, связок, костной ткани и области пресса, заключил диетолог.

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