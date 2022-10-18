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В Кыргызстане три банка приостановили обслуживание карт "Мир"

мир, платежная система Фото: pexels
В Кыргызстане три банка приостановили обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Об этом говорится на сайтах финансово-кредитных учреждений, сообщает Zakon.kz.

Решение приостановить обслуживание карт "Мир" приняли "Дос-Кредобанк" и "Бакай-банк". Также об аналогичном решении сообщил банк "Компаньон", пишет 24.kg.

В связи с решением партнерского процессингового центра с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка "Компаньон" карт "Мир" приостановлено, – говорится в сообщении банка "Компаньон".

О возобновлении обслуживания карт "Мир" в банке будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба "Бакай Банка".

В "Дос-Кредобанке" также заявили о приостановлении обслуживания карт "Мир" российских банков.

Остальные банки пока не сообщали об изменении статуса сотрудничества с системой "Мир".

В Нацбанке Кыргызстана отметили, что коммерческие банки страны сами принимают решение о сотрудничестве с той или иной платежной системой.

23 cентября в Нацбанке Казахстана прокомментировали ситуацию с обслуживанием карт "Мир" в стране.

21 сентября в пресс-службе Halyk Bank сообщили, что обслуживание карты "Мир" в сети банкоматов приостановлено. В пресс-службе Bereke Bank ответили, что изменений в обслуживании карт банка нет.

В некоторых других странах обслуживание карты "Мир" прекратили

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