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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 19 октября

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 19 октября Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На большей части страны ожидаются дождь, снег.

На юге и в горных районах Жамбылской области, днем в горных районах Туркестанской области – сильные дожди, снег. РГП "Казгидромет"

В Улытауской, Кызылординской и Мангистауской областях ожидается погода без осадков.

На большей части республики ожидается туман и усиление ветра.

В Астане облачно, во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный, ночью 3-8, утром и днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +8...+10°С.

В Алматы переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +11...+13°С.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +12...+14°С.

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Анастасия Стативкина
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