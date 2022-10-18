Курс доллара стабилизировался на торгах 18 октября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,88 тенге (-0,02), сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля подрос до 7,60 тенге (+0,06).

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 65,75 тенге (+0,19).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 461,24 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474-478,5 тенге, евро – по 463-469 тенге, российские рубли – по 7,1-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 18 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,82% и составила 92,37 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь поднялась на 0,96% до $86,28 за баррель.