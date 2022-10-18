В Туркестанской области проходит более 1200 мероприятий ко Дню Республики

Более 1200 значимых мероприятий, приуроченных ко Дню Республики, проходит в Туркестанской области. Об этом на брифинге в РСК сообщил руководитель Управления общественного развития Туркестанской области Ансар Усербаев.

По словам руководителя управления, в области в честь празднования Дня Республики приоритет отдается благотворительным, экологическим и патриотическим акциям, прославляющим Родину и единство.

Также в рамках празднования пройдут торжественные линейки, концертная программа, театрализованное представление, круглый стол, экскурсии по библиотечным выставкам и музеям, спортивные мероприятия и многое другое.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Глава государства предложил восстановить статус Дня Республики на Национальном курултае 16 июня т. г. и отмечать его как национальный праздник. При этом на основе концепции национального праздника в области утвержден план из 30 мероприятий. В городах и районах проведено 614 мероприятий из 1200 запланированных. В рамках юбилейного праздника в городах и районах будут награждены заслуженные работники различных сфер, ветераны труда, граждане, проявившие мужество. Вместе с тем в праздничный день по области будут введены в эксплуатацию 7 новых школ на 7430 мест и такие важные объекты, как спортивный комплекс. Кроме того, будут открыты новые аллеи, сданы жилые дома, в ряде сельских округов будут запущены чистая питьевая вода и природный газ. Ансар Жанабайулы

Также руководитель управления отметил, что накануне праздника в Кызылординскую область было направлено видеопоздравление в рамках патриотического челленджа "Менің Отаным – Менің Қазақстаным", подготовленного представителями различных этносов области. По инициативе КГУ "Областной молодежный ресурсный центр" направлено видеопоздравление в соседнюю Жамбылскую область.

По словам Ансара Жанабайулы, в рамках праздника будут организованы благотворительные акции. В реализацию данной идеи в регионе стартовала акция "Сердобольное сердце" с привлечением представителей местного бизнеса, спонсоров и меценатов.

Кроме того, в соответствии с медиа-планом в рамках рубрики "Республика мақтанышы" активно ведется работа по публикации в областных газетах и журналах статей воспоминаний о деятелях, внесших вклад в развитие региона. Разработаны и размещаются в социальных сетях и мессенджерах видеоролики и телепередачи об истории и значимости празднования Дня Республики.

В ходе брифинга заместитель руководителя Управления культуры Туркестанской области Асылхан Темирхан доложил о культурных мероприятиях.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

По его словам, 19-20 октября в комплексе "Конгресс Холл» пройдет международный конкурс казахской песни "Voice of Turan". 22 октября состоится концерт "Жаса, жайна Казахстан!".

В областных библиотеках широко отмечается национальный праздник. В детской библиотеке им. И. Алтынсарина с 21 по 23 октября пройдет круглый стол "Асқақтай бер, айбынды Қазақстан!". 25 октября в библиотеке "Фараб" состоится праздничное мероприятие "День Республики – национальный праздник" и книжная выставка. Также с 22 по 25 октября в центральной библиотеке области пройдут праздничные вечера, часы истории и расширенные книжные выставки, а в театрах будут представлены различные спектакли. Асылхан Темирхан

В рамках праздника среди учащихся, студентов и представителей молодежных организаций пройдет республиканский конкурс эссе на тему "Казахстан моей мечты", лучшая телепередача "TuranBalafest", а также чтение произведений у памятника великого поэта Абая Кунанбаева, церемония награждения победителей интеллектуальной игры "Култегин".

Кроме того, с 22 по 25 октября в областных музеях пройдут праздничные выставки, лекции, фотовыставки, познавательные информационные вечера. Планируется организация торжественных мероприятий и праздничных концертов в районных, городских домах культуры и на центральных площадях и парках. Также в областном центре пройдет конкурс рисунков на тему "Қазақстан – Бейбитшилик мекені".