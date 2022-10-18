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В одном из поселков Акмолинской области отремонтировали сельский клуб

В одном из поселков Акмолинской области отремонтировали сельский клуб Фото: pixabay
В рамках национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" был сделан капитальный ремонт клуба в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области.

Ветхое здание очень сильно преобразилось, ведь местные жители помнят, как в стенах сельского клуба когда-то проводились свадьбы и дискотеки, а потом он пришел в негодность. И ремонт, который был произведен накануне, был очень кстати.

Строительно-монтажные работы начаты согласно графику производственных работ, проведены работы по замене и установке оконных, дверных блоков, замене кровельного покрытия, наружная и внутренняя отделка, монтаж системы отопления и установка водогрейного котла, монтаж электропроводов, установка приборов освещения и пожарной сигнализации. На сегодняшний день ремонтные работы завершены. Для приобретения музыкальной аппаратуры, зрительных кресел и мебели, а также освещения сцены производятся экономические расчеты для разработки проектно-сметой документации. После чего будет подана бюджетная заявка в районный и вышестоящий бюджеты, – сообщили в акимате Зерендинского района.

Сельчане благодарны национальным программам за возможность посещать новый, свежий, светлый и современный клуб. Ведь в последующем в данном здании планируется размещение сельской библиотеки, секции дзюдо, сервисного акимата села Айдабол.

Мы очень рады капитальному ремонту нашего любимого клуба, здание действительно требовало ремонта. Разница между тем, что было, и стало – колоссальная, все мы, жители поселка, рады подобным изменениям. В селе у нас общественность активная и творческая: любят петь, танцевать, устраивать творческие вечера. Также здоровый образ жизни любят, радуемся тому, что появятся спортивные секции, будем сами ходить и детей водить. Кстати, планируется разместить сельскую библиотеку в этом же здании. Несмотря на эпоху смартфонов и планшетов, уверен, что сельчане будут посещать читальный зал, ведь экран телефона не сравнится с тем удовольствием, когда ты держишь в руках бумажный вариант книги или журнала.Житель Зерендинского района Арман Рахметов

Сообщается, что в Акмолинской области до 2025 года планируется ремонт 1241 объекта культуры.

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