Приоритет качества над ценой: Минфин анонсировал новый закон "О госзакупках"

1 сентября в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять новый закон "О государственных закупках". Министерство финансов начало работу по выработке концепции документа. Сам проект закона планируется ввести на рассмотрение парламента следующей осенью.

О планируемых нововведениях Zakon.kz рассказал директор Департамента законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора Министерства финансов РК Мурат Адилханов.

– Мурат Бухарбаевич, скажите, какая основная цель или идея ляжет в основу нового закона "О государственных закупках"?

– "Приоритет качества над ценой". Это основная идея, которая будет заложена в основе проекта закона, а для этого нужно пересматривать все стадии процесса – от планирования закупок и заканчивая заключением договора и исполнением.

Мы предполагаем до конца года завершить разработку концепции проекта закона. Сам проект закона мы должны внести на рассмотрение парламента в сентябре следующего года. Времени мало, поэтому сейчас, еще на стадии разработки концепции, стараемся учесть мнение участников госзакупок.

– Каких изменений им ожидать?

– В эти дни в Минфине проходят обсуждения основных подходов нового закона о госзакупках с участием государственных органов и представителей бизнеса и НПО.

Наша цель – проанализировать существующую сейчас ситуация, понять, какие проблемы имеются в этой сфере, что мешает, где у нас есть проблемные участки, с тем чтобы при разработке нового закона учесть эти недостатки и устранить их.

В новом законе, как я уже говорил, мы планируем ориентироваться на то, чтобы выбором поставщика было не по наименьшей цене, а приоритетом было качество товаров, работ и услуг.

Для этого нам нужно будет пересмотреть критерии выбора самого поставщика, потому что товары, работы и услуги их качество зависит от квалификации поставщика.

Кроме того, мы обсуждаем вопросы по упрощению самого процесса госзакупок, то есть пересмотр сроков их проведения, так как многие жалуются, что они длительные. Но следует отметить, что длительность связана с определенными факторами – это обжалование на каких-то этапах, приостановление.

Поэтому мы сейчас все те вопросы, которые сдерживают сроки, пересматриваем, хотим услышать все стороны – как заказчиков, так и поставщиков.

В планах также автоматизировать бизнес-процессы. Хоть сейчас у нас госзакупки на 100% переведены в электронный формат, но, тем не менее, могут быть какие-то бизнес-процессы, которые можно оптимизировать, улучшить. В этом плане мы также хотим услышать мнение участников рабочей группы.

Хотим расширить доступ к участию в госзакупках, чтобы в них мог принимать участие не только крупный, но и средний и малый бизнес. Тем самым будет расширена конкуренция на рынке.

– Как бизнес воспринимает ваши планы перехода от цены к качеству?

– Бизнес воспринимает это все положительно: они тоже заинтересованы в том, чтобы недобросовестные предприниматели выигрывали тендеры за счет того, что предлагают самую низкую цену. Речь идет о демпинге, и в итоге общество получало некачественную работу.

– Что предлагает сейчас бизнес?

– Бизнес пока еще четких предложений не выдвигает. Мы сейчас даем им ориентир, чтобы бизнес при выдвижении предложений не зацикливался на действующих нормах закона, мы ведь хотим разработать совершенно новый закон.

– Вы говорили, что бизнес-процедуру будут автоматизировать. Эта работа будет вестись параллельно с разработкой проекта закона?

– Да, мы в рабочую группу привлекаем экспертов из коммерческой сферы, которые обладают знаниями или информацией, которую можно будет использовать в закупках, чтобы определить благонадежность поставщиков, например. Мы ведь тоже когда что-то покупаем, ориентируемся на репутацию продавца. Мы сейчас рассматриваем такие варианты, что если есть у нас в стране данные по предпринимателям, которые характеризуют их репутацию, чтобы использовать через информационные системы. Сейчас, если конкурс проходит, то оценку дает человек, а там, где присутствует человеческий фактор, там и коррупционные риски высокие. Поэтому мы хотим как можно дальше отойти от человеческого фактора, чтобы в автоматизированном режиме система определяла поставщика.

В этом году мы уже заложили основу для этого – внедрили новый способ закупок, так называемую «рейтинго-балльную систему». Там нет конкурсной комиссии, квалификационные требования поставщики проходят автоматом – это его платежеспособность, правоспособность, наличие задолженности. Все это проверяется автоматически при подаче заявки, и если нет ограничений, он проходит, а в дальнейшем система сама определяет победителя по количеству набранных баллов.

Сейчас мы смотрим на опыт работы и финансовую устойчивость. Эти данные нам предоставляют органы госдоходов также в автоматическом режиме. У кого выше финансовая устойчивость, у кого больше опыт работы, тот и становится победителем. Мы эту систему с июля начали апробировать на конкурсах по строительству. Теперь хотим развивать, расширять ее и применять в других отраслях.

– Если планируется ввести Реестр добропорядочных поставщиков, будет ли сохранен Реестр недобросовестных поставщиков?

– В нынешнем законе есть Реестр недобросовестных участников госзакупок. Он останется и в новом законе. Он и должен быть, так как такое требование прописано в Договоре об ЕАЭС, чтобы, например, Армения могла видеть наших недобросовестных участников, а мы – их. Это те, кто не исполнил договоры, кто, выиграв конкурс, не подписал договор или ненадлежащим образом исполнял договора. В данный реестр попадают по решению суда.

То есть у нас такая система выстроена, и она автоматом проверяет: если недобросовестный участник закупок подает заявку, то система не будет его пропускать дальше и будет писать: "Вы находитесь в реестре недобросовестных поставщиков и поэтому не можете участвовать в закупках".

По международным договорам, мы не должны дискриминировать участников других стран, то есть в этой части все останется без изменений, и наши закупки должны быть доступны для них.