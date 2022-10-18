16-летний Гукеш Доммараджу обыграл лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена

16-летний гроссмейстер из Индии Гукеш Доммараджу победил действующего чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена на онлайн-турнире Aimchess Rapid, сообщает Zakon.kz.

Представитель Индии стал самым юным шахматистом, который смог обыграть Карлсена в статусе чемпиона мира. Несмотря на свою выигрышную позицию, норвежец в одном из ходов допустил грубую ошибку, которую превратил в свое преимущество Гукеш и сумел победить.

Очевидно, что победа над Магнусом – это что-то особенное. Но я не особо горжусь этой игрой. Гукеш Доммараджу

Гукешу Доммараджу в день победы над Карлсеном было 16 лет, 4 месяца и 20 дней.

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