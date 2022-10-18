16-летний Гукеш Доммараджу обыграл лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Фото: chess.com
16-летний гроссмейстер из Индии Гукеш Доммараджу победил действующего чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена на онлайн-турнире Aimchess Rapid, сообщает Zakon.kz.
Представитель Индии стал самым юным шахматистом, который смог обыграть Карлсена в статусе чемпиона мира. Несмотря на свою выигрышную позицию, норвежец в одном из ходов допустил грубую ошибку, которую превратил в свое преимущество Гукеш и сумел победить.
Очевидно, что победа над Магнусом – это что-то особенное. Но я не особо горжусь этой игрой.Гукеш Доммараджу
Гукешу Доммараджу в день победы над Карлсеном было 16 лет, 4 месяца и 20 дней.
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